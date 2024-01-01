搶攻外帶年菜60億商機　台中餐廳、飯店推早鳥優惠

▲餐飲集團新天地推出年菜外帶早鳥優惠，鮑魚等高檔食材入列，搶攻商機。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

跨年之後，緊接著迎接農曆新年到來，除夕圍爐年菜成焦點。為搶攻每年外帶年菜高達60億元的龐大商機，台中各飯店也推出年菜外帶，其中餐飲集團新天地外帶年菜標榜五星菜色，包括鮑魚、魚翅、龍蝦、紅蟳、海石斑等高檔食材一次入列，並以早鳥激省優惠價10人份1萬2688元、6人份8888元。

新天地透露，今年圍爐訂桌早早就訂滿，不少人選擇外帶年菜在家圍爐，公司近期湧入大量詢問及下訂常溫外帶年菜電話，龍年外帶年菜全台限量2500套，2月5日前享早鳥優惠價激省千元，可在台北、台中、彰化與台南共6個營業據點購買取餐。

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▲台中福華冷凍宅配年菜在1月22日前享早鳥預購優惠77折。（圖／台中福華提供）



台中福華冷凍宅配年菜在1月22日前享早鳥預購優惠77折，加贈經典年節甜點，包含「龍躍珍饌中式年菜套組」、素食「素饗福氣年菜套組」及「西式歡聚年菜套組」等多樣化選擇；另外，常溫外帶年菜「龍鳳呈祥團圓年菜組」即日起開始預購至2月4日，內容包含蠔汁鮮鮑扣烏參、極品鮮鮑佛跳牆及雪花酒釀海皇蝦等菜色。

▲裕元花園酒店常溫年菜以及冷凍年菜也都有折扣。（圖／記者游瓊華攝）



裕元花園酒店提供6人與10人份的外帶常溫年菜，以及適合小家庭的冷凍宅配年菜組合。6人份的六六大順桌菜組合，有吉品鮑魚花膠佛跳牆、步步高升金蒜蒸虎蝦、鮑汁海參煨虎掌、紅酒醬法式豬排、冬樹鳳梨醬蒸龍虎斑、松茸韓國人蔘雞湯；10人份再多加龍鳳呈祥美拼盤， 1月31日前預訂再享早鳥優惠。

此外，另備5款年菜供單點，包括松露起士焗青龍蝦、紅酒時蔬牛肋排、松茸韓國人蔘雞湯、吉品鮑魚花膠佛跳牆及步步高升金蒜蒸虎蝦，全都十人份量，1月31日前預訂，任選2樣享早鳥9折優惠。