三上悠亞「身上1部位」有反差！全場秒讚好命：很會賺錢

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女神有反差！三上悠亞有雙「小肉手」全場讚：很好命

▲▼三上悠亞。（圖／翻攝自IG／yua_mikami）

▲三上悠亞外型甜美。（圖／翻攝自IG／yua_mikami）

記者鄺郁庭／綜合報導

三上悠亞不僅是許多男性心目中的火辣女神，女生也可能被她甜美外型圈粉。就有女網友表示，她覺得三上悠亞實在太可愛，之前就有追蹤IG，可最近在一系列照片發現，三上悠亞身上「1部位」意外有點反差萌，「她的手指怎麼變成甜不辣手？」話題引發熱論。

一名女網友先前在Dcard發文「三上悠亞的手指」，文中貼出一張三上悠亞吃甜點的萌照，「三上悠亞長得實在太可愛，所以之前就發摟她～」可是當她看到照片時，意外發現女神有一雙「甜不辣手」。不過，原PO還是不忘大讚三上悠亞小巧鼻子、櫻桃嘴很美。

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▲▼三上悠亞。（圖／翻攝自IG／yua_mikami）

▲原PO注意到三上悠亞似乎有一雙「甜不辣手」。（圖／翻攝自IG／yua_mikami）

看到貼文後，就有鐵粉表示，「她的手本來就小小的有肉有肉啊！」「她以前也肉肉的，後來才瘦下來的，手指沒有瘦到吧？」還有專業老司機表示，最近看三上悠亞的引退片，確實覺得有點水腫。原PO則在留言處表示，她只是很少注意女神的手，都是看臉跟身材，追蹤後才發現手指很特別。

其中，有人忍不住大讚，「這種手是好命手啊～肥肥白白嫩嫩，很會賺錢的」、「超想要，而且這種手超軟」、「這種手比較厚是好命的手，摸起來很舒服喔」、「這是富貴命才能有的手。」

▲▼三上悠亞。（圖／翻攝自IG／yua_mikami）

▲超多人讚女神的手小小的又有肉很棒。（圖／翻攝自IG／yua_mikami）

不過也有網友認為，可能跟照相效果有關，「我之前有不小心用過一種濾鏡，是臉會漂亮、但是手指會變形，不知道是不是這個原因，因為昨天剛好看她的片子，印象手指沒那麼短」、「第二張的食指蠻異常的，感覺是有修圖被擠壓到」、「廣角鏡頭吧？越靠近邊緣會越放大，女生為了小臉所以頭放中間。」

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