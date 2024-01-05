中山站「1亂象」超荒謬！惹怒妹子們：身邊女生都遇過，超噁

▲不少人現在逛街首選是中山商圈。（圖／記者賴志昶攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

捷運中山站周圍大改造後，成了許多人心中最好逛商圈，不過先前曾有妹子表示，捷運站出口會出現一群男子搭訕，令人超困擾，就有人發起話題，「不曉得關於中山的亂象各位有何想法呢？」引出大票苦主抱怨，「中山是真的很荒謬」、「我身邊的女生都遇過，超噁心。」

有網友在Dcard發文「中山站的亂象」，看到有女記者跑去實測是不是會被搭訕，結果真的有陌生男出現，誇她長得可愛，想交換LINE認識。儘管女方以有男友的理由婉拒，對方仍不死心「交個朋友」。原PO就傻眼，如果是真的搭訕也太可笑，「搭訕搭到記者，等於把自己的可笑行逕公諸於世，不曉得關於中山的亂象，各位有何想法呢？」

貼文一出，勾起大票妹子不悅的回憶，「中山是真的很荒謬，好好打扮狂遇到我能理解，我都素顏一臉狼狽了還要來，到底是多缺？而且中山最可怕的是拒絕還一直跟，是要跟到哪啦？」「我覺得自己醜死了，結果在中山也遇過搭訕，我都想問他『你目珠有沒有問題』。」

連男網友都直搖頭，「搭訕本身沒問題 但尬或噁爛就不行」、「點到為止就好，不要沒關係，再找就好，沒必要一直問同一個女的。」就有人指出，「愛莉莎莎前陣子也有拍過哦～感覺是一群人蹲點，有的只是想要拉你去做酒店之類的」、「絕對不是臨演！在中山真會遇到不舒服的搭訕，或是號稱是媒體、娛樂公司，其實是做酒店的人搭訕。」

還有男網友表示，「很多戀愛溝通課程（教搭訕、聊天），最後驗收的時候就會選在中山站那邊，捷運加上百貨公司，附近女生比較多。我朋友幾年前上過課，就是在那邊隨機搭訕」、「還有一堆人問附近有什麼好吃的然後硬要加賴，最後被帶去什麼讀書會。」

先前，捷運警察曾鄭重說明呼籲民眾：搭訕、推銷、行銷相關行為，可能涉及違規甚至觸法，台北市捷運警察隊將加派警力巡守，並視情節予以告發取締。警方指出、根據網友檢舉案件內容，任意搭訕陌生男女，可能涉及《刑法》304條強制罪、《性騷擾防治法》2條以歧視、侮辱之言行，而有冒犯之情境。

另外包含《跟蹤騷擾防制法》3條、監視、觀察、跟蹤或知悉特定人行蹤。《社會秩序維護法》68條：強買、強賣物品、89條：無正當理由，跟追他人，經勸阻不聽者。另外包含《大眾捷運法》50條規範：未經許可募捐、散發或張貼宣傳品、銷售物品或為其他商業行為，對於違反上述行為之民眾，警方將會根據違法態樣及要件當場告發取締、或帶回勤務處所，依法製作筆錄移送裁罰。