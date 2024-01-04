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幼童回家唱抖音歌「AAA、我沒K」　媽一問傻了：老師放的！網戰翻

▲ 親子,兒童,嬰兒,遊樂園,遊樂設施,娃娃車,家長小孩互動,餵奶,換尿布（圖／記者姜國輝攝）

▲幼兒園老師播放洗腦歌曲。（示意圖／記者姜國輝攝）

記者曾筠淇／綜合報導

幼兒園常會播放兒歌，讓孩子一起唱唱跳跳。不過近日就有女網友發文表示，她的孩子下課回家後，一直唱「AAA」、「我沒K」，這才知道老師放了「不適合這個年齡層」聽的歌，現在幼兒園放洗腦歌曲已經是常態了嗎？貼文曝光後，引發網友討論。

女網友在Dcard上，以「幼兒園放不適合的抖音歌給孩子聽」為標題發文，提到孩子的幼兒園老師在選歌時，似乎沒考慮到小朋友的年齡層，只顧著選節奏輕快、容易唱的歌曲。

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原PO透露，她的孩子回家後，都在唱「AAA你是我的寶貝」、「我沒K、我沒K，恐龍扛狼扛狼扛」。這些雖是抖音上很紅的歌曲，但原PO認為，〈黑桃A〉的歌詞明顯不適合幼兒園階段的小孩聽。

原PO表示，她很確定家人都沒有在聽抖音歌，所以就問孩子是在哪學的？結果孩子就說，是從學校老師播放的舞蹈影片上學的，自己並不知道歌詞意思，只是老師放了、同學唱了，所以也就跟著唱。

▲▼娃娃車,載學生,幼稚園,安親班,學童,小學放學,小學生,校園安全,教育,國小（圖／ETtoday資料照）

▲原PO發現很多家長都覺得這沒什麼。（示意圖／ETtoday資料照）

原PO後來向孩子解釋歌詞意思，並請老師多多注意，但與此同時，她發現其他家長似乎覺得沒什麼，是她太敏感、太小題大作了嗎？在校園放這類洗腦歌曲已經是常態了？

貼文曝光後，底下網友看法不一，「我會慎選幼兒園，會聽這種歌的老師，我自己受不了」、「要說歌詞，兒歌才難聽吧？泥娃娃直接唱沒眼睛、沒嘴巴、也不會說話。另外小孩子之間也需要共同點，無論是歌還是卡通，如果知道的話平常跟同學之間是好事啦我覺得，因為這樣才有共同點能聊天」、「我女兒小班是唱〈心花開〉」。

另也有自稱是老師的網友表示，「我是幼教師，我也會篩選給小孩們聽的歌：兒歌、英文歌或是歌詞適合他們的流行歌。小孩有時候在家聽抖音來學校唱，我就會跟他們說：教室只能唱我教過的歌喔」、「老師在此，我現在還在努力的防」、「我是幼教師，我會篩選」。

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