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元旦目睹男友交疊閨蜜！妹子冷笑「抱歉讓你軟掉」...結局超療癒

元旦目睹男友交疊閨密　妹子冷笑「抱歉讓你軟掉」結局超療癒

▲女子想給男友驚喜，沒想到一開門變成驚嚇。（示意圖／翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

現實往往比八點檔更狗血！一名女子在元旦早晨想給男友驚喜，怎料打開門卻看到男友和閨蜜在床上一絲不掛，讓她冷笑丟下一句話閃人，更大爆友人私底下的陰暗面，引發討論話題。

原PO在Dcard以「元旦捉姦在床」為題發文，表示自己習慣一個人跨年，但元旦早晨打算給男友驚喜，因為有對方租屋處的鑰匙，於是抱著期待的心情前往，怎料進門就看到熟悉的鞋子，還有一些騷動，開門目睹男友和女性友人在床上，2人疑似太投入，還放音樂增加情趣，以致於沒有注意到她的存在，「他們做多久，我就看多久」，直到友人發現她，當場嚇得尖叫出聲，而男友也同樣嚇到， 因為她沒有像平常一樣先告知才來。

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原PO只是微笑，留下一句：「不好意思，讓你軟掉了，當我不存在，繼續啊！」轉身就離開，事後男友不斷道歉，辯稱是因為她工作忙，沒時間陪伴才會出軌，「這又是我的錯了？」雖然對方想繼續這段情，但她鐵了心要分手。

原PO更爆料，她的女友人外面還有3條魚池多的炮友，讓她狠酸：「你綠我、她綠你，大家一起綠光光，一起行光合作用」，她認為自己大好青春，還是有人追的，不會為了這任男友放棄整座森林。

原文。（圖／翻攝自Dcard）

▲原PO貼文。（圖／翻攝自Dcard）

經歷曝光後，掀起熱烈迴響，網友紛紛留言：「新的一年是該大掃除一下，不過記得去檢查一下，畢竟不知道妳前任跟幾個人亂來」、「乖乖妳值得更好的人，他染病也是被綠到染病」、「把爛的留在過去，迎向新的開始」、「最欣賞這種女人了，果斷」。

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