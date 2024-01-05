「差14cm哥哥」搞出人命！爸媽要「母單28年」他扛下：反正交不到女友

▲男網友抱怨，哥哥在外搞出人命，爸媽竟要沒結婚的他收養小孩。（示意圖／PAKUTASO）

圖文／CTWANT

雖然一樣都是自己的小孩，但有時父母還是會特別偏心某一個小孩！一名男網友就抱怨表示，從小幾乎什麼好處都在哥哥身上，怎料到哥哥在外「搞出人命」，爸媽竟要他收養小孩，原因是「他未來可能交不到女友」，讓他相當傻眼。

原PO在Dcard以「爸媽差別待遇超嚴重，我母胎單身還被爸媽要求收養哥哥的小孩」為題發文，表示哥哥大他7歲，從小唸私立雙語幼稚園，小學、國中唸音樂班，碩士還自費出國留學，而自己一路都是讀公立高中，沒上過才藝班，因為爸媽說家裡沒錢，他們對長子的期待比較高，認為以後要靠哥哥養，不僅如此，哥哥身高186公分，自己才172公分，幾乎所有好處都在哥哥身上。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO透露，畢業後當韌體工程師，薪水不錯，每個月都會拿2萬孝親費給爸媽，但哥哥卻不用給，因為爸媽說，哥哥結婚生了2個女兒，壓力很大。

原PO嘆，哥哥前女友是一個走伸展台的model，腳踏兩條船，通知哥哥懷了別人的小孩後，轉頭就跟別人結婚，怎料到小孩竟是哥哥的，但大嫂拒絕收養，女方也不要小孩，「我爸媽覺得這個小男生是他們的長孫，我哥又沒兒子，怕家裡絕後，希望留下這個孩子，於是二老把歪腦筋動到我身上。」

原PO說，「他們覺得我外表跟學歷沒有我哥好，未來可能交不到女友，還不如由我收養這個小孩，叫我不要計較太多，都是一家人，小孩未來會長很好看，我等於多了一個高帥的兒子，我是生來被糟蹋的嗎？母單28年就夠慘了，我哥女生一堆，這些我都沒爽到，憑什麼是我來擦屁股？」

貼文一出引起討論，網友紛紛留言「這劇情比八點檔還好笑，但是很真實欸，我信了」、「叫你爸媽自己收養呀」、「千萬絕對不要收養」、「要那個小孩就是妻離子散啦，你願意出來坦也沒用」、「你的條件會有女生要的，但是領養下去保證女生跑光光」。

延伸閱讀

▸ 「2顆門牙全被打斷」她堅持要復合 KTV談生意遭男友拖出去…磚頭狠砸慘死

▸ 出差35天「狂加班71小時」！30歲女猝死家中 公司拒賠：家屬要求太高

▸ 爸喊窮欠債…他最大夢想「找2.4萬工作」幫扛債 20年後傻了：我是富二代