聯手更保歲末關懷弱勢　桃檢檢察長俞秀端：賄選零容忍

▲桃園地檢署、台灣更保協會、北監等單位今天上午桃檢舉辦歲末舉辦春節關懷弱勢活動，配合推廣反賄選等妨害選舉。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園地檢署、財團法人台灣更生保護會桃園分會於歲末年終之際，在桃檢舉辦春節關懷弱勢與反賄選認同卡抽獎活動，還邀請藝竹軒書畫學院劉秀寶等書法老師現場揮毫，發送特別的彩繪春聯、台北監獄反賄、反詐、反毒春聯作品供民眾索取；桃檢檢察長俞秀端指出，大選在即，檢方對於賄選、選舉賭盤、假訊息或境外勢力介入均零容忍，籲請民眾勇於檢舉不法，共同守護民主價值。

▲桃園地檢署今天舉辦歲末舉辦春節關懷弱勢活動，法務部保護司副司法林秀敏參與抽獎活動。（圖／記者沈繼昌攝）

桃園地檢署今天上午邀請法務部保護司副司長林秀敏、矯正署台北監獄副典獄長吳永山、桃園市府政風處副處長徐裕明、台灣更生保護會桃園分會主委朱仁才、桃園市榮譽觀護人協會理事長鍾香貴等人參與，檢察長致贈觀護人春節禮金，同時針對檢方舉辦的反賄認同卡簽署活動進行最後一波抽檢活動。

▲桃園地檢署今天舉辦歲末舉辦春節關懷弱勢活動，桃檢檢察長俞秀端參與抽獎。（圖／記者沈繼昌攝）

除宣導反賄選活動外，一樓大廳還有由藝竹軒書畫學院書法老師劉秀寶等人現場揮毫，現場揮毫與繪製彩繪春聯，台北監獄則提供反賄、反詐、反毒春聯作品，提供現場洽公民眾免費索取。活動中還提供更生與便利商店攤位，讓參與民眾選購，只要贊聲「反賄選」，就可領取創意宣導品，現場反賄聲音此起彼落。

▲桃園地檢署今天舉辦歲末舉辦春節關懷弱勢活動，一樓大廳舉辦現場揮毫與繪製彩繪春聯，提供民眾免費索取。（圖／記者沈繼昌攝）

俞秀端表示，桃園地檢署對於妨害選舉情事，無論是賄選、選舉賭盤、假訊息或境外勢力介入均零容忍。1月13日就是二合一選舉投票日，民眾如知悉任何妨害選舉情資，可利用桃檢查察賄選官方Line、行動檢舉專線0937-728793、檢舉傳真專線：（03）2160926，及全國統一檢舉賄選專線：0800-024-099撥通後按4等多元檢舉管道，檢舉不法並領取最高新台幣2,000萬元檢舉獎金，本署對檢舉人身分絕對保密並秉持「有聞必查」、「有案必辦」嚴查速辦，讓民眾安心檢舉，共同守護珍貴的民主價值。