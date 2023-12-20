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幫郭台銘連署涉賄選「還全賴給助理」　桃園前議員郭麗華起訴

▲前綠營市議員郭麗華與劉姓助理因涉嫌為郭台銘連署案，桃園地檢署近日偵結依違反總統、副總統選罷法起訴。（圖／翻攝自郭麗華臉書）

▲前綠營市議員郭麗華與劉姓助理因涉嫌為郭台銘連署案，桃園地檢署近日偵結依違反總統、副總統選罷法起訴。（圖／翻攝自郭麗華臉書）

記者沈繼昌／桃園報導

前民進黨籍桃園市議員郭麗華為協助郭台銘過總統連署門檻，今年10月間指示劉姓助理對外收購連署書，劉女遂於10月間，分6次到郭麗華議員服務處，向郭收取325份空白連署書，以及對價8萬4000元，以每份300元找民眾連署，桃園地檢署調查時劉等6人坦承犯行，檢方偵結依違反正副總統選罷法將郭、劉等7人起訴，檢方還以罕見語氣，批評郭「否認犯行且飾詞狡辯、不見其悔悟」，建請法院從重量刑。

桃檢調查，58歲的前市議員郭麗華，今年10月間為了幫當時積極連署總統副總統選舉的郭台銘、賴佩霞取得連署書，指示前服務處劉姓助理，以每份300元對外收購連署書，劉女10月間6次到郭之服務處向郭領取325份空白連署書，並收受連署書賄賂對價共計8萬4000元。劉姓助理後來指示陳姓女樁腳等6人，從10月12日起，向民眾索取身分證影本並簽立連署書。

桃檢複訊時，郭麗華矢口否認犯行，郭辯稱，劉女是其助理，有聯絡過郭台銘連署事情，是當初郭姓宗親會說要求挺郭，但她是民進黨員不便出面，才代為宗親會聯絡劉姓助理協助連署，她只是代為聯絡轉交連署書，沒有委託劉女幫忙連署，亦不清楚劉女指證連署300元資金從何而來等情事；但同案劉女與陳女等6人及部分連署民眾則坦承犯行。

檢方認為，劉女複訊時已自白坦承犯行，且劉女與郭麗華間並無嫌隙，劉女並無為求脫免刑責而構陷他人之動機，另根據郭與劉之間Line對話內容，確實有談及連署書200多份、連署書據點工作人員數等細節，還有多次語音通話紀錄，顯見郭與劉女聯繫密切。

檢方偵結，郭麗華矢口否認犯行、飾詞狡辯，其為本案主謀竟推諉卸責於劉女，不見其悔悟，且犯後態度惡劣，其為民意代表當知選舉公正之重要性，卻仍為此犯行，伐害民主，建請法院從重量刑；此外，劉女等人複訊時坦承犯行，並配合檢調偵辦，犯後態度良好，建請從輕量刑。

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