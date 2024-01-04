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桃園參香祈福　賴清德：要延續蔡英文帶領台灣走對的路

▲民進黨總統候選人賴清德今天上午再行政院副院長鄭文燦、立委候選人鄭運運鵬等人陪同下在龜山區壽山巖參香祈福。（圖／賴清德競總提供）

▲民進黨總統候選人賴清德今天上午再行政院副院長鄭文燦、立委候選人鄭運運鵬等人陪同下在龜山區壽山巖參香祈福。（圖／賴清德競總提供）

記者沈繼昌／桃園報導

距離2024年總統、副總統選舉僅剩9天，民進黨總統候選人賴清德今（4）日到桃園市拜票，第一站先到龜山區壽山巖參香祈福，賴清德表示，桃園捷運棕線已通過交通部綜合規劃報告，目前已函報行政院審議，待核定後就可以展開實質工程；對於最近推出的競選廣告，賴清德強調，影片有三個意思想表達，會延續蔡英文帶領台灣走對的路，能夠接棒蔡英文路線的就是賴清德與蕭美琴，另外，國會過半很重要，國會如同引擎，如果馬力不夠進度就會慢下來。

賴清德今天上午在行政院副院長鄭文燦、立委候選鄭運鵬等人陪同下到桃園拜票，行程包括龜山、大園、桃園與八德等地區，第一站來到龜山區壽山巖觀音寺參香祈福。

賴清德先向現場鄉親分享好消息，桃園捷運棕線已通過交通部的綜合規劃報告，目前已函報行政院審議，待核定就可以展開實質工程，未來這裡會設置嶺頂站，未來香客都可以搭捷運棕線來壽山巖觀音寺參香。

賴清德提及，感謝四年前、八年前有選對的人，所以國際社會看到台灣，同時也提醒現場民眾，其實國際也會觀察，這次總統大選台灣人民會如何做出選擇，拜託大家必須團結一致，要讓國際社會知道台灣不走回過去、不鎖回中國，而是要走向未來。

▲民進黨總統候選人賴清德籲請鄉親繼續支持，會延續蔡英文路線帶領台灣走對的路。（圖／賴清德競總提供）

▲民進黨總統候選人賴清德籲請鄉親繼續支持，會延續蔡英文路線帶領台灣走對的路。（圖／賴清德競總提供）

賴清德表示，自己曾擔任過立委、行政院長等職務，非常清楚知道誰是專業的委員，也知道誰最在乎地方，綜觀所有的考量，鄭運鵬絕對是最好的選擇，桃園是國門之都、科技重鎮，前途不可限量，所以未來一定會大力支持桃園的發展。

賴清德也感嘆上次桃園市長選舉沒有順利接棒，企業考量之下，台積電無法來到龍潭，所以路線延續非常重要，蔡英文路線的延續要讓賴清德順利接棒，也要讓鄭運鵬在立法院督促每一個重大政策。

鄭運鵬也說，民進黨政府照顧各個年齡層，除了年輕人的薪水提高，所得稅額度也減少，就是因為因為選對的人；感謝副院長鄭文燦為龜山地區嶺頂帶來好消息，感謝交通部已核定捷運棕線的綜合規劃報告，未來會持續監督路網進度。

現場民眾詢問「有沒有看到最近自己發出的影片？怎麼把蔡英文留在瑞芳啦？」賴清德強調，說這部競選影片有三個意思想表達，感謝蔡英文帶領台灣走對的路；能夠接棒蔡英文路線的就是賴清德與蕭美琴；國會過半很重要，國會如同引擎，如果馬力不夠進度就會慢下來。

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