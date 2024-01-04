啟英高中頒發168萬獎助學金　張善政：感謝長期支持桃園學子！

▲桃園市長張善政今天下午出席「康寧大學、治平高中、啟英高中寒冬送暖活動」，向董事長吳慶堂伉儷、學生揮手致意。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市長張善政今（4）日出席「康寧大學、治平高中、啟英高中寒冬送暖活動」時表示，啟英高中董事長吳慶堂、王美只伉儷寒冬送暖，發給治平高中、啟英高中、嘉義高商與康寧大學等校，共219名低收入戶新生，每人5,000元春節紅包，今年還擴及照顧桃市國三的低收入戶學生共118名，每人5,000元獎學金，總計嘉惠337人，合計頒發紅包與獎學金高達168萬5,000元，他代表桃園市民衷心感謝這份善心，長期照顧桃園學子，讓桃園變得更好。

▲桃園市長張善政今天下午出席「康寧大學、治平高中、啟英高中寒冬送暖活動」，頒發獎學金給清寒學子。（圖／記者沈繼昌翻攝）

張善政指出，吳慶堂、王美只賢伉儷這17年來發出的春節紅包累計逾6,000萬元，其中發給啟英高中、治平高中學生清寒獎學金，累計也已超過15億元之多，感謝吳慶堂伉儷善心付出，讓經濟亟需幫助學生們能受到充分妥善照顧，也能無後顧之憂地唸書，勇於面對人生。

▲桃園市長張善政今天下午出席「康寧大學、治平高中、啟英高中寒冬送暖活動」，會後大合影。（圖／記者沈繼昌翻攝）

啟英高中校長彭昭勳說，王美只女士長年抱持教育前輩與慈善家胸懷，自掏腰包發放獎學金給全國各校清寒學生，至今已造福1萬4,089位學生，以實際行動關懷弱勢學生。

王美只勉勵學子，貧窮並不是可悲之事而是一種教育與養分，頒發獎學金是要鼓勵孩子們，讓他們有多一份的努力、堅持、希望與永恆，期勉孩子們能努力用功，未來能回饋社會，做個有用的人。