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士林地檢署力推反賄選！舉辦有獎徵答抽獎　高檢署視察抽出幸運兒

▲▼ 士林地檢署 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲士林地檢署 。（圖／記者黃宥寧攝，下同）

記者黃宥寧、黃資真／台北報導

因應113年二合一選舉的到來，各項與選舉相關活動紛至沓來，為維護選舉的公平、公正，台灣高等檢察署非常重視各地方檢察署查察賄選及反賄選宣導成效，今（22）日特由王金聰主任檢察官率同江林達、黃正雄2位高檢署檢察官聯袂前來，視察士林地檢署選舉查察業務，替反賄選有獎徵答進行公開電腦抽獎，展現查賄團隊眾志成城，積極查賄的決心！

士林地檢署顏迺偉檢察長則帶領襄閱主任檢察官及查賄一組、查賄二組主任檢察官等參加選舉視察座談，並由本署選舉查察執行秘書陳彥章主任檢察官報告轄區目前選情概況及各項查賄成效及反賄作為，包括迄今已分案53件積極偵辦中，類型含括連署賄選、餐會賄選、境外勢力介選、選舉賭盤、深偽影音假訊息等。

高檢署王金聰主任檢察官除了肯定及勉勵本署同仁這段時間的辛勞外，也強調今年的賄選查察除了傳統的金錢、暴力介入外，更要嚴查境外勢力的介入、選舉賭盤、深偽影像及假訊息的傳播，尤其距離選舉越近，對於各項選舉不法亦要提高警覺，嚴加查緝，以確保選舉活動順利進行。

▲▼ 士林地檢署 。（圖／記者黃宥寧攝）

顏檢察長表示，選前查賄執行重點已做好完整規劃，包括鎖定熱區，加強監控及布雷、各主任檢察官或檢察官前往各警分局或派出所分區督導及強化情資蒐報、全員留守及安排檢察官進駐各警分局時程等，另請所有觀護人更廣泛及普及宣導檢舉獎金從50萬元、100萬元、1000萬元、1500萬元都有，檢舉選舉賭盤最高500萬元獎金，檢舉境外勢力介入選舉獎金更高達2000萬元，以呼籲民眾踴躍提供情資，只要發現賄選行為，就撥打檢舉專線「0800-024-099撥通之後按4」，或於本署網站「反賄選專區／啄木鳥問診中心-檢舉賄選專區」提出檢舉，有機會拿到高額獎金，更用行動守護民主，打擊賄選！

▲▼ 士林地檢署 。（圖／記者黃宥寧攝）

此外，高檢署王主任檢察官及江檢察官、黃檢察官，替士林地檢署反賄選有獎徵答，分別透過電腦亂數隨機公開抽出2位遊戲主機獎項及50位商品禮券得獎民眾，得獎者名單公布在士林地檢署反賄選網站及臉書粉絲專頁。

▲▼ 士林地檢署 。（圖／記者黃宥寧攝）

本次有獎徵答，是士林地檢署為鼓勵民眾反賄選，自112年8月1日起至12月15日止，辦理反賄選有獎徵答，透過線上問答對民眾進行反賄選法治教育；一方面透過問答過程，強化民眾對賄選行為樣態及如何如何防止假訊息影響選舉有正確的認知，也以實用或遊戲的獎項提高民眾的參與度。此期間更辦理了反賄選漫畫巡迴實體展，在轄區內的社區、學校、機關（構）展示，民眾可直接掃描看板上的Qrcode連結作答，總計本次活動參加人數突破2000人，顯見民眾熱烈參與，充分發揮反賄選宣導的成效。

▲▼ 士林地檢署 。（圖／記者黃宥寧攝）

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