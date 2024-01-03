鏗鏘再起！台北監獄銅雕班重啟「泣訴棄塑」再創精彩

▲台北監獄銅雕班重開，銅雕大師吳宗霖（左）正在指導收容人製作銅雕。（圖／台北監獄提供）



記者吳銘峯／台北被導

台北監獄夙負盛名的銅雕技藝班，因疫情停辦2年後，去年10月間重新開班。由臺灣更生保護會會臺北分會，延聘臺灣國寶級銅鑼銅雕藝術家吳宗霖老師進監獄教導收容人製作銅雕，而最近一件作品「泣訴棄塑」，描述海洋生物因誤食人類垃圾的痛苦情狀，意境高超，大獲好評。

吳宗霖製作的銅雕，不同於市面上的翻砂、鑄模、脫蠟的銅雕製作流程，吳宗霖的銅雕是將銅板一槌、一槌的敲打，敲打出自己想要的形狀，經過焊接、噴漆後，才能夠完成作品，全世界僅有一件，故此，藝術價值極高。有鑑於吳宗霖作品的特殊性，檢察總長邢泰釗在擔任台北地檢署檢察長期間內，慧眼識英雄，邀請吳宗霖進台北監獄開班，教授收容人製作銅雕。沒想到效果極佳，引起外界很大的矚目，不僅磨練不少收容人的心志，幫助他們復歸社會；也透過東森購物義賣銅雕作品，讓製作銅雕的收容人建立信心，獲得實際幫助。

不過因為疫情影響，吳宗霖到北監的銅雕班喊卡，一直到疫情稍緩後，才又重新開班。在臺北監獄、元大文教基金會、臺灣更生保護會臺北分會及臺灣臺北地方檢察署共同努力下，本期課程自2023年10月初開課，到12月中截止，為期10週的課程，讓台北監獄收容人再次接受大師銅雕的洗禮。參訓收容人經由銅雕製作體會修心反省，在圍牆內有限環境資源下，止不住內心豐沛巧思，一手一錘將銅板打造出精湛的創作，今年技訓成果作品高達13件為歷來之最。

▲台北監獄銅雕班重開，台北監獄典獄長葉貞伶（左二）、銅雕大師吳宗霖（右二）等人於結訓時合影。（圖／台北監獄提供）



作品當中令人驚豔的「泣訴棄塑」是由4位學員共同創作，為歷年來最大作品，創作理念出於人類丟棄塑膠垃圾造成海洋汙染，海裡生物因誤食或被纏繞痛苦死亡而泣訴悲苦，警惕美麗的環境及生態需要你、我尊重守護，同時也反省著過往犯行，曾經造成自己、他人或社會莫大的傷害。

北監典獄長葉貞伶表示，持續推動具有實益的技能訓練課程是政策目標，也是矯正人員的使命。北監致力結合各界資源幫助收容人提升技藝能力，期望收容人能從技訓過程獲得相信自己能夠改變的力量，並將優秀作品介紹給大眾，若能透過義賣等獲得外界青睞肯定，勢必可增加收容人日後就業的選擇性，有助復歸社會。而改變一位收容人，甚至就能改變一個家庭的命運，這也是監獄行刑教化的主要目的。另外台北監獄也補充，今年度也會規畫新的一期銅雕班，希望能幫助更多收容人。

▼四名收容人合作作品「泣訴棄塑」，創作理念在於人類棄塑海洋汙染、物種生態泣訴苦、消費減量再惜福，美好環境能永駐。（圖／台北監獄提供）