快訊／東京澀谷車站「疑有人持刀揮舞」　地鐵2線一度停運

日本航空JAL516航班2日降落於羽田機場，與海上保安廳的定翼機MA722相撞，導致定翼機上5人死亡。如今，海保機的39歲機長宮本元氣在事故當天接受調查人員問話的內容也被曝光，他曾表示「飛機尾部突然起火」。日媒稱，宮本元氣似乎在事發後第一時間並未意識到與客機相撞。