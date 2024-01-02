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嘉義市國際管樂節圓滿落幕　嘉大管樂團攜手日本大師迎新年

▲▼ 2023嘉義市國際管樂節圓滿落幕 嘉義大學音樂學系管樂團與日本管樂大師聯手迎新年 。（圖／嘉義市政府提供）

▲▼ 2023嘉義市國際管樂節圓滿落幕 嘉義大學音樂學系管樂團與日本管樂大師聯手迎新年 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導


2023嘉義市國際管樂節於12月15日展開序幕，歷經18天，由來自芬蘭、日本、香港、澳門、馬來西亞等5國、13團國外團隊及90支國內管樂團共襄盛舉、輪番登場，陪伴大家度過聖誕佳節，並在2024年的第一天，帶來本屆管樂節的最後一場音樂會，由國立嘉義大學音樂系管樂團與來自日本的兩位知名音樂家古賀光與宮西純在嘉義市音樂廳聯合演出。其中，嘉義大學音樂系管樂團入選2024在韓國光州舉辦的「世界管樂年會」主場專場演奏樂團，嘉義市副市長林瑞彥特別邀請大家一同獻上祝福！

▲▼ 2023嘉義市國際管樂節圓滿落幕 嘉義大學音樂學系管樂團與日本管樂大師聯手迎新年 。（圖／嘉義市政府提供）


林瑞彥副市長表示，本屆管樂節即將邁入尾聲，再次感謝所有樂迷朋友們對管樂節的支持與厚愛，感謝所有民眾的熱情參與，讓管樂節收穫許多能量與動力！每年管樂節都會帶來推陳出新的節目並廣邀國內外優秀管樂團參演，歡迎大家持續關注嘉義市國際管樂節消息，並為嘉義大學音樂系管樂團代表臺灣出訪2024韓國光州世界管樂年會獻上祝福！

▲▼ 2023嘉義市國際管樂節圓滿落幕 嘉義大學音樂學系管樂團與日本管樂大師聯手迎新年 。（圖／嘉義市政府提供）


嘉義大學林翰謙校長表示，嘉義大學音樂系管樂團獲選「世界管樂年會」主場專場演奏樂團，此殊榮僅有來自全世界九個管樂團入選，而嘉義大學音樂系管樂團為臺灣唯一代表出席的管樂團，實為臺灣之光，更讓管樂之都的嘉義市民與嘉義大學師生們與有榮焉！嘉義大學音樂系管樂團長年活躍於國內外展演舞臺，經常與國內各大音樂系管樂團交流及國內外名家合作，不但曾連續3年榮獲全國學生音樂比賽特優、應邀至香港迪士尼樂團演出、於新加坡國際管樂大賽獲得銀牌，亦自2007至2017年間連續獲邀參加世界管樂年會，在國際舞臺上有極為亮麗的表現。

▲▼ 2023嘉義市國際管樂節圓滿落幕 嘉義大學音樂學系管樂團與日本管樂大師聯手迎新年 。（圖／嘉義市政府提供）


本次閉幕音樂會演出，除了嘉義大學音樂系管樂團之外，特邀來自日本的兩位管樂大師，古賀光與宮西純連袂登臺，讓國內許多音樂家與學子都聞名而來、趨之若鶩。古賀光先生現為日本第一家專業交響樂團「東京NHK交響樂團」長號首席，是日本廣受追捧的長號教師和音樂大賽評審員；在學生時期即獲第20屆日本管樂打擊樂比賽大獎打響知名度，並先後擔任九州交響樂團和東京讀賣日本交響樂團團員，另於東邦學園音樂學院、國立音樂學院和昭和音樂學院擔任長號教授。宮西純先生現為「神奈川愛樂」低音號首席，過去曾任國家交響樂團(NSO)低音號首席，歷任巴黎交響樂團、慕尼黑愛樂團員。青少年時期以15歲之姿，連續3年獲得日本千葉縣獨奏比賽第一名，並於2014年參加ITEC比賽成為第一位獲得冠軍的亞洲演奏者；為眾多國際比賽常勝軍、戰績相當輝煌！

▲▼ 2023嘉義市國際管樂節圓滿落幕 嘉義大學音樂學系管樂團與日本管樂大師聯手迎新年 。（圖／嘉義市政府提供）


兩位大師與嘉義大學音樂系管樂團同臺演出曲目「普羅米修斯」，這首雙協奏曲包含四個大異其趣的樂章，不但讓獨奏者展露各種高難度的技巧，更有極具戲劇性的音樂，帶領樂迷深刻感受普羅米修斯的冒險精神。此次集結日臺名師之力，嘉義大學音樂系管樂團師生無不傾力演出，帶給所有樂迷朋友們最佳的聽覺饗宴！

▲▼ 2023嘉義市國際管樂節圓滿落幕 嘉義大學音樂學系管樂團與日本管樂大師聯手迎新年 。（圖／嘉義市政府提供）


文化局表示，2023嘉義市國際管樂節自12月15日起跑，為期18天，帶來超過70場的精彩演出，感謝所有演出團體與民眾的熱情參與，也請大家持續關注嘉義市國際管樂節Facebook粉絲團，追蹤活動最新消息：https://www.facebook.com/chiayiband/

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