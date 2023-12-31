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嘉義市跨年復刻體育場夜市　品味美食欣賞表演

▲▼ 元旦連假來嘉真精彩 賞管樂 瘋跨年 升旗健走從早玩到晚 。（圖／嘉義市政府提供）

▲嘉義市跨年晚會卡司堅強 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

迎接2024嘉義市！元旦3天連假，從早到晚精彩活動不間斷，「2023嘉義市國際管樂節」室內與戶外音樂會，全臺傑出樂團抵嘉，絕對讓大家一飽耳福；「2024全嘉藝起來跨年晚會」由叮噹等21強卡司從下午3點起接續獻唱，一起倒數。

熱血民眾絕不能錯過市府前廣場的元旦升旗暨競走活動，在賓至如歸的飯店休息一晚後，充滿朝氣迎接嶄新的2024年。黃敏惠市長邀請全國各地好朋友，攜家帶眷還有毛小孩一起來「嘉」湊熱鬧，體驗小城美麗風光、豐富文化和美味小吃。

跨年何處去？首選「迎接2024全嘉藝起來跨年晚會」!市府文化局表示，今年的晚會以「全齡共享、幸福城市」為主軸，規劃橫跨老中青全齡皆喜愛的21組超強卡司9.5小時在嘉義市立體育場不間斷輪番登場。12月31日下午3時起開唱，倒數時刻將由情歌天后丁噹與黃敏惠市長陪伴大家一起迎接2024，壓軸演出安排最殺男子團體–原子少年VERA畫下完美的句點，讓大家度過一個難以忘懷的跨年之夜。現場還有美食市集、超人氣特色胖卡等復刻體育場夜市榮景，讓大家一邊品味在地美食，一邊欣賞表演。

▲▼ 元旦連假來嘉真精彩 賞管樂 瘋跨年 升旗健走從早玩到晚 。（圖／嘉義市政府提供）

▲嘉義市國際管樂節同步跨年晚會 。（圖／嘉義市政府提供）

管樂之都嘉義市，全臺傑出樂團齊聚嘉義市，吹奏一首首青春活力、熱力洋溢的城市樂章。市府文化局也提醒來嘉遊客把握「2023嘉義市國際管樂節」最後一周精彩的室內與戶外音樂會，絕對讓大家一飽耳福，相關資訊可上嘉義市政府文化局或2023嘉義市國際管樂節官網）查詢。

▲▼ 元旦連假來嘉真精彩 賞管樂 瘋跨年 升旗健走從早玩到晚 。（圖／嘉義市政府提供）

市府民政處則表示，每年元旦，7點在嘉義市政府前廣場、8點經國新城、8點半精忠新城都會舉辦升旗典禮，所有人在晨曦中注視著隨風飄揚的國旗冉冉升空，熱血澎湃。喜愛運動的民眾，絕不能錯過市府前廣場的元旦升旗暨健走活動。今年將由市府出發行經射日塔後再折返回市府，完成健走的民眾可獲得限量的運動水壺，希望大家能夠一同落實環保行動，減少使用一次性免洗杯，讓永續理念在生活中實現，歡迎市民朋友踴躍參加。

▲▼ 元旦連假來嘉真精彩 賞管樂 瘋跨年 升旗健走從早玩到晚 。（圖／嘉義市政府提供）

▲嘉義市打造友善城市，連毛小孩也是被重視的族群 。（圖／嘉義市政府提供）

毛小孩是許多家庭中重要的一份子，也是許多家庭日常生活及旅遊規劃的重心。市府觀光新聞處長張婉芬指出，嘉義市是友善動物城市，大力推動「寵物友善空間」認證標章，滿足毛親子家庭的遊旅需求。除了市區各大景點，也可到愛木村、月桃故事館兩大觀光工廠主題旅遊，或帶毛小孩到八掌溪畔的綠映水漾寵物公園盡情奔跑；想為寵物祈福，一定要到城隍廟點盞「寵物平安燈」；毛孩旅宿也免煩惱，嘉楠風華、繪日之丘等10家寵物旅宿貼心服務，毛親子來嘉「食、宿、遊、購、行」通通都能被滿足。

▲▼ 元旦連假來嘉真精彩 賞管樂 瘋跨年 升旗健走從早玩到晚 。（圖／嘉義市政府提供）

張婉芬處長進一步表示，嘉義市有美食，道地街頭小吃躍上Netflix，吸引全球美食饕客的目光；有景點，不僅是阿里山森林鐵路的起點，過去發達繁盛的木業，也造就嘉義市成為「人文森林」，城區6千多棟的木屋如今轉身為餐飲、風格小店，是許多年輕人必「潮」聖的景點，而建築立面造型融合嘉義市木都意象，採用塑木山型意象作為外牆裝飾主題的KANO遊客中心，線條簡潔俐落，宛若一隻展翅的蝴蝶，是嘉義市最夯的特色地標及打卡熱點之一，每逢周六日或連續假期，人潮絡繹不絕，誠摯歡迎全世界旅客來訪嘉義市，感受小城美食、美景，人文和精采節慶的豐富與深度。

▲▼ 元旦連假來嘉真精彩 賞管樂 瘋跨年 升旗健走從早玩到晚 。（圖／嘉義市政府提供）

 
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