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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

前兩次「都輸約1萬9千票」　林國春轟張宏陸：政見膨風又有陷阱

▲新北市第6選區。（圖／翻攝自臉書／林國春、張宏陸）

▲林國春之前與新莊議員戴湘儀一同掃街拜票。（圖／翻攝自臉書／林國春）

記者周亭瑋／綜合報導

2024選戰倒數11天，新北市第6選區（板橋區中正里等65里）共有3位候選人，1號為司法改革黨黃淑珍、2號是國民黨林國春、3號則為民進黨張宏陸。這次是藍綠兩黨候選人三度交手，究竟是現任張宏陸能順利連任，還是林國春能翻轉局勢，更或是黃淑珍突破兩黨夾殺，進入立院為民喉舌，戰況備受矚目。

林國春和張宏陸都長期深耕板橋，雙方前兩次交手，張宏陸皆以約12％的得票率差距，相差約1萬9千票勝出。

擁現任優勢的張宏陸，主攻政績牌，包括爭取社後地區輕軌建設、敬老卡搭火車、前瞻建設6座停車場、推動四三五藝文特區、國家兒童未來館等；同時，他也勤走基層宣傳政績，更在最後衝刺期，加強掃街活動與選民互動。

▲新北市第6選區。（圖／翻攝自臉書／林國春、張宏陸）

▲張宏陸先前請到蔡英文總統一起直播。（圖／翻攝自YouTube／張宏陸）

刑警出身的林國春，雖然在兩次立委選舉中失利，但已在板橋區連任4屆市議員，有3次更以最高票當選，正義形象深得選民青睞，此次在超過六成民意「希望政黨輪替」的呼聲下，亦有望翻轉局勢。

不僅如此，林國春今舉行記者會，抨擊對手張宏陸的政見膨風，政績灌水且充滿陷阱，「社後輕軌是張宏陸一直強調的政績，自2016年以來都沒有真正實現，且無視中央委託新北市政府的報告內容，早已表示不可行，這次選舉還想再欺騙民眾一次。」

林國春也拿出新北市政府的報告，表示現今社後地區的快捷公車路網，運量早就超過輕軌未來可能帶來的運量。若執意蓋輕軌，除了空間上不可行外，還要忍受施工時漫長的交通黑暗期，最後換來運量更小的大眾運輸設施，可說是得不償失。

▲新北市第6選區。（圖／翻攝自臉書／林國春、張宏陸）

▲林國春今開記者會，批張宏陸政見膨風。（圖／翻攝自臉書／林國春）

而針對「敬老卡搭火車免費」這項政績，林國春不禁吐槽，「實際上是敬老卡內無論餘額有多少，每次都只能抵扣30點，超過的車資就得自行負擔，且範圍僅限北北基使用。民眾若真的誤信搭火車可全數免費，受害的就是自己荷包。相對我主張的愛心、敬老卡每月點數提高至888點，並擴大至高鐵與四大超商全額使用，才是具靈活性且惠民的政策。」

至於被作為重要政績的「板橋兒童未來館」，林國春指出，「早就被立法院內部的預算中心糾正需要改善，更被評為『未具自償能力』的措施，若不能改善，就是另一個燒錢的蚊子館。」

▲新北市第6選區。（圖／翻攝自臉書／林國春、張宏陸）

▲張宏陸之前邀主播許貴雅到市場掃街。（圖／翻攝自臉書／張宏陸）

據《聯合新聞網》指出，張宏陸對此做出反擊，表示社後輕軌、國家兒童未來館都是在進行中的建設，不解林為何要再三質疑；重點是，對方的切入點並非弊端，都是說他在膨風，但事實擺在眼前，「到底是哪裡膨風？」

張宏陸直言，希望林國春能好好扮演地方民代的角色，監督市府執行，不要再扯板橋人後腿了。

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