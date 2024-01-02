彰化第二選區激戰！藍路口串聯拜票　綠市場掃街搏感情　　

記者唐詠絮／彰化報導

選戰倒數11天，今 (2)日上午7時30分開始，藍營第二選區(彰化市、花壇及芬園鄉)立委候選人楊曜聰響應全國路口同步串連路口拜票活動，由總部主委王惠美在選區共同拜票，展現團結勝選氣勢，而綠營立委黃秀芳也率團隊在東區站路口拜票，並前往三民市場、民生市場掃街，並強調不隨坊間抹黑起舞，呼籲支持者一定要出來投票，守護民主自由台灣。

▲彰化綠營立委黃秀芳(左)及藍營候選人楊曜聰(右)。（圖／記者唐詠絮攝）

▲彰化立委候選人楊曜聰與縣長王惠美站在路口拜票。（圖／楊曜聰競辦提供，以下同）

王惠美今早7時在彰化市八卦山牌樓旁(彰化縣議會旁人行道上)與楊曜聰一起，向晨運民眾與路上的民眾揮手懇託，3號侯友宜、2號楊曜聰、政黨票9號中國國民黨，獲得不少民眾熱烈的回應。

王惠美表示，彰化有許多重大建設需要侯友宜、楊曜聰替我們爭取，不論是鐵路高架、捷運綠線延伸彰化、東區都市計畫，都需要有人在中央幫助、支持，讓彰化的縣政能大步向前走。希望鄉親為了彰化的改變，支持總統3號侯友宜、立委2號楊曜聰、政黨9號中國國民黨，能多一席立委為彰化的建設衝衝衝。

▲彰化立委黃秀芳掃街。（圖／黃秀芳競辦提供）

而黃秀芳則強調，八年來擔任立委，對外守護台灣主權，對內為地方爭取建設，是她不變的初心，不過她和第一選區陳秀寳、第四選區陳素月等現任民進黨籍立委一樣，都遭受各自對手非理性、無邏輯的抹黑，這些抹黑對民主發展毫無幫助，只是刻意在製造仇恨值。

黃秀芳指出，掃街時感受到民眾的滿滿熱情，也很多人熱心提醒她抹黑很多，擔心她的選情。她告訴鄉親，只要大家都出來投票，就能守護台灣，也能把1號黃秀芳留在立法院，選戰只剩11天，呼籲大家幫忙打電話催票，提高投票率。

明(3日)晚黃秀芳競辦也將舉辦兩場造勢晚會，邀請金曲歌后詹雅雯、超級紅人榜歌星陳孟賢演唱，分別是明晚6點半在花壇鄉花壇夜市、明晚7點在彰化市自強南路停車場，開場前半小時即可入場，包括總統府秘書長林佳龍、行政院長陳建仁、行政院副院長鄭文燦、名嘴范世平都將站台助講。