最後催票！綠營路口大串聯搶救黃捷　郭倍宏喊「當選捐薪水」

▲綠營路口大串連拜票，一起做黃捷的分身搶救拉票。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

選戰進入倒數11天，高雄市立委第六選區「三腳督」陷入激戰！民進黨候選人黃捷今（2）早與選區內民進黨議員兼競總總幹事李喬如、郭建盟、簡煥宗、黃文益、湯詠瑜的團隊「兵分六路」，在各大路口串聯向市民朋友拜票。喜樂島聯盟候選人郭倍宏則喊出如果他當選立委，會把薪水捐出成立「青年基金會」等，用來繁榮選區。

今天是2024年的第一個上班日，黃捷競選團隊總幹事們主動力挺，全員出動一起來站路口，展現民進黨大團結的氣勢。黃捷表示，從今天起到選前，她與議員們都會全體總動員，做黃捷的分身、搶救拉票。

▲▼民進黨展現大團結氣勢，一起串連搶救黃捷。（圖／記者賴文萱翻攝）

黃捷說，她的選區受到全國矚目，更是「三腳督」的激戰熱區，選情審慎樂觀，但最後一定要集中選票，發揮本土陣營的最大力量，才能為民進黨守住高雄的關鍵席次。催票階段則已規劃神秘嘉賓來聯合車掃，表示自己將拚戰到最後一刻，不會鬆懈。

在2024首場記者會上，郭倍宏今天喊出，如果1月13日他當選立委，將把立委薪水全部投入第六選區成立「高雄里政大聯盟」與「青年基金會」兩大區塊，希望可以好好照顧並繁榮選區。

郭倍宏舉例，里政大聯盟望可以匯集選區內各里總共500個選民所關心或需要迫切解決的「議題」與「問題」，在選區內172位里長、9位市議員和他一名立委，共有182人，大家團結在一起，不分黨派，全心為民，共同逐一解決所有問題。

至於「青年基金會」，郭倍宏說，他非常樂於幫助年青人，這個基金會就為青年人而設，凡循國家體制系統上無法獲得合理協助的選區內青年人，都可以來青年基金會尋求幫忙，他強烈主張，國家在青年人身上多做些投資。

▲郭倍宏喊出當選捐薪水，要用來繁榮選區。（圖／記者賴文萱翻攝）

針對捐薪的話題，郭倍宏說，他實在不太願意用「捐薪」這個詞，捐薪不是重點，捐了之後，能否解決選區問題，能否實現政見才是關鍵，甚至他還覺得，光捐立委的薪水會不會太少了點！當選之後，再請選民逐一檢驗他說過的承諾。

國民黨立委候選人陳美雅，昨天則找來嘉義市長黃敏惠南下高雄，一起赴興中夜市掃街拜票，沿路遇到許多年輕朋友及外國旅客向2人揮手鼓勵及合影，市長更是不斷向民眾呼籲1月13日要出來投票，一起將法學專業、重視教育的陳美雅送進立法院。

▲▼陳美雅找來嘉義市長黃敏惠一起掃街拜票，強調當選後會推動政策扶植商圈發展。（圖／記者賴文萱翻攝）

現場許多民眾為陳美雅加油，高喊「美雅加油加油」、「美雅凍蒜」。陳美雅表示，非常感謝支持者總是給予溫暖的鼓勵，民眾的加油聲是她前進的動力，也不斷懇請鄉親要幫忙宣傳，讓陳美雅被更多人看見。

適逢連續假期，陳美雅說小吃店、攤商朋友期待就是要有人潮，有人潮就有商機，帶動庶民經濟活水。因此她也承諾，未來進入立法院必會爭取全國性及國際各類活動在高雄舉辦，並推動更多相關政策以扶植商圈發展、點亮高雄！