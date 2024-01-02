閃避機車跨雙黃線遭錄影檢舉　他曝這「條例」可申訴爭免罰

記者唐詠絮／彰化報導

小心荷包！彰化社頭鄉一名陳姓男子開車行經山腳路三段，遭到檢舉跨越雙黃線，依法繳清開罰900元，但又覺得不合理，當時是為了閃避機車，警方僅憑錄影便開罰，實在不合理，立委候選人鄭俊雄接到陳情後，依違反道交條例第12條第1項第14、15款規定，代向監理站申訴撤銷。

▲彰化民眾被檢舉跨越雙黃線開罰。（圖／民眾提供）

▲立委候選人鄭俊雄呼籲遭檢舉違規不要急著繳罰單。（圖／記者唐詠絮攝）



交通違規記點今年6月30日起，原先半年記6點吊扣駕照1個月，修正為1年記12點，吊扣駕照2個月，再經記違規點數者，吊銷其駕駛執照。陳先生無奈的說，今年已經被記2點，又在山腳路遭檢舉，當時因道路狹小、為了閃避機車，不得已跨越雙黃線，越想越不對應該要為自己發聲，只好求助鄭俊雄。

▲彰化民眾被檢舉違規。（圖／記者唐詠絮攝）

鄭俊雄指出，警方依法行事值得肯定，但是檢舉案件過多，已導致警方面對龐大數量的資訊時，無法完全了解當時違規的全貌，最後罰單拚命開，導致民怨四起、民眾錢包失血的狀況產生，交通部及內政部應該設法解決這個問題，而不是只關心公庫能進帳多少億民脂民膏，致民眾權益於不顧。

鄭俊雄最後提醒民眾，當收到警方罰單時，記得收集對自己有利的證據，善用違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則第12條第1項第14、15款相關規定（駕駛汽車因閃避突發之意外狀況及因客觀具體事實，致違反本條例），為自己的錢包把關，並承諾，當選後將召開公聽會，召集產、官、學各界共同檢討道路交通管理處罰條例第7-1條規定，解決現今檢舉亂象，讓民眾行的安心，不用隨時擔心荷包失血。