　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

焚化爐成攻防！陳秀寶告抹黑　阮厚爵發聲明反擊

記者唐詠絮／彰化報導

晶鼎焚化爐案成為選舉攻防，彰化第一選區(伸港、線西、和美、鹿港、福興、秀水) 藍營立委候選人阮厚爵日前發文，指控對手綠營立委陳秀寶護航焚化爐，今天上午陳在律師，黨部主委、選民的陪同下前往地檢按鈴申告意圖使人不當選，強烈指責對手不應該為了選舉不停造謠、抹黑，阮隨後也發出聲明稿回應。

▲彰化第一選區立委候選人阮厚爵(左)及陳秀寶(右)。（圖／記者唐詠絮攝）

▲彰化第一選區立委候選人阮厚爵(左)及陳秀寶(右)。（圖／記者唐詠絮攝）

▲立委陳秀寶到彰化地檢按鈴申告對手阮厚爵意圖使人不當選。（圖／記者唐詠絮攝）

▲彰化第一選區立委候選人阮厚爵發文質疑陳秀寶。（圖／記者唐詠絮翻攝）

阮厚爵日前在個人粉專發文，「鄉親都是無辜的」，指控陳秀寶護航焚化爐，當經濟部公告晶鼎焚化爐甄選結果、經濟部工業局與晶鼎綠能公司簽約都未見陳秀寶出面關切，直至2023年通過環評舉辦施工前，她才「恍然大悟」如果在109年就向政府提出質疑，今天也不會淪落到難以收拾的地步。

▲立委陳秀寶到彰化地檢按鈴申告對手阮厚爵意圖使人不當選。（圖／記者唐詠絮攝）

▲彰化第一選區立委陳秀寶(中)到地檢按鈴申告。（圖／記者唐詠絮攝）

陳秀寳今天在律師陪同下前往彰化地檢署，提出意圖使人不當選告訴。她表示，一直以來都是與民眾站在一起，堅決反對設置晶鼎焚化爐，且從未護航晶鼎焚化爐，國民黨對手不應該為了選舉不停造謠、抹黑，為了守護尊嚴與名譽、也為了守護彰化第一選區的選舉風氣所以決定提告，今日提告後，未來針對晶鼎焚化爐一案將不會再有所回應，一切交由司法處理。

▲立委陳秀寶到彰化地檢按鈴申告對手阮厚爵意圖使人不當選。（圖／記者唐詠絮攝）

民進黨彰化縣黨部主委楊富鈞指出，一直以來國民黨不抹黑就不會選，經濟部已經針對晶鼎焚化爐案發出聲明，表示將進入解約程序，這是地方鄉親、各級民代與立委陳秀寳共同反對的結果，國民黨的候選人卻硬要抹黑，不禁讓人懷疑是不是因為阮先生的選情危急，所以不擇手段只為了贏得選舉。

阮厚爵發聲明稿回應，陳秀寶委員提告是她的權利，但反應的時間迅速，令人不禁嘆息，如果維護地方民眾的權益，也能如此迅速該有多好；晶鼎一案，想請問她何時開始介入關心？為何是時代力量立委陳椒華跨區來彰化關心、開記者會，為何秀寶委員動作沒有今天快？

▲立委陳秀寶到彰化地檢按鈴申告對手阮厚爵意圖使人不當選。（圖／記者唐詠絮攝）

▲彰化第一選區立委陳秀寶(中)到地檢按鈴申告。（圖／記者唐詠絮攝）

陳椒華立委曾表示，晶鼎代表人劉佳鈞為前環保署官員及地方環保局科長，這種避開旋轉門條款，便公然介入具有重大爭議的設廠案件，難道不會啟人疑竇嗎？在地委員不用一起質疑嗎？

阮強調，凡走過必留下痕跡，阮厚爵不僅跟民眾站在一起，更擋在民眾前面，為地方發聲，國民黨是「天空藍」，努力成為更好更值得被託付的公職人員，我們不會抹紅抹黑別人，但也不像民進黨為自己「抹綠」，呼籲大家一起站出來反賄選，建立一個乾淨的選風。

▲立委陳秀寶到彰化地檢按鈴申告對手阮厚爵意圖使人不當選。（圖／記者唐詠絮攝）

▲彰化第一選區立委候選人阮厚爵發聲明。（圖／記者唐詠絮翻攝）

ET快訊
木村拓哉不忍了！首談傑尼斯性侵　突地震中斷播出
快訊／新冠併發症、死亡又新高　JN.1占比升至14%
開車吃便當出事了！筷子掉一撿...追撞4車釀4傷
獨／張誌家擊出全壘打卻挨罵！啟蒙教練：畢業送他「7個字」
張誌家曾後腦頭痛　台大醫證實符1情況=心血管阻塞警訊
獨／家裡貼滿張誌家！師母嘆跨年前剛見過面：吃了3大碗炒麵
李在明突遭割頸！　「頸靜脈出血」緊急手術
2023年「台灣最熱賣10款新車」揭曉

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

藍爆高端股東名冊有1千名民進黨員　前立委、信賴之友會幹部入列

新莊土地變學區房？ 李正皓控侯友宜違反《公職人員利益衝突迴避法》

吳欣盈喊「立院薪水也全捐」　林濁水轟：以後選公職先拚捐薪水

質疑賴清德「死刑」立場　侯友宜競辦3問：籲面對8成反廢死民意

又查獲共諜案　國防部：透過地下錢莊涉嫌在台發展組織

焚化爐成攻防！陳秀寶告抹黑　阮厚爵發聲明反擊

看完封關民調「下架民進黨絕對有機會」　陳學聖：就看柯文哲怎麽選

選前11天藍營桃園路口拜票　「不會打仗」趙少康提5保證

媒體質疑「家族土地超過500筆」　李妍慧：沒有違法「全都露」

選前黃金周末腳踏車繞行選區　曾玟學宣布捐出選票補助款

羅志祥跨年加碼《科目三》《我姓石》　SLICKBACK跳下台粉絲嗨翻

金世正台南跨年獻驚喜　合體周興哲唱《永不失聯的愛》

Jessi台中跨年「GAN打招呼」　想學新單詞...粉絲教：COW腰XD

羅志祥唱跨年「比主持緊張」　問粉絲願望...直接遭媽媽強吻XDD

高雄跨年「原子筆哥」到案了　強調沒帶違禁品：當時要拿筆

天后來了！蔡依林全開麥唱跳　18分鐘連8首看超過癮!!!

Jessi繼GAN後　粉絲再教「COW腰」XD

日本7.6強震！台灣團原機折返　觀光署：尚未有國人傷亡受困

告五人「搭飛機」趕台北跨年壓軸　《愛人錯過》《披星戴月》秒變KTV

大象體操跨年唱一半突「有人拿刀」！　爆粗口離開舞台...網怒「引起恐慌」

藍爆高端股東名冊有1千名民進黨員　前立委、信賴之友會幹部入列

新莊土地變學區房？ 李正皓控侯友宜違反《公職人員利益衝突迴避法》

吳欣盈喊「立院薪水也全捐」　林濁水轟：以後選公職先拚捐薪水

質疑賴清德「死刑」立場　侯友宜競辦3問：籲面對8成反廢死民意

又查獲共諜案　國防部：透過地下錢莊涉嫌在台發展組織

焚化爐成攻防！陳秀寶告抹黑　阮厚爵發聲明反擊

看完封關民調「下架民進黨絕對有機會」　陳學聖：就看柯文哲怎麽選

選前11天藍營桃園路口拜票　「不會打仗」趙少康提5保證

媒體質疑「家族土地超過500筆」　李妍慧：沒有違法「全都露」

選前黃金周末腳踏車繞行選區　曾玟學宣布捐出選票補助款

獨／美女醫斷千億豪門婚　提告追千萬財產+鑽戒...法官給答案了

2023車廠排行／「3品牌」首度突破1萬輛大關　MG、特斯拉進攻猛烈

藍爆高端股東名冊有1千名民進黨員　前立委、信賴之友會幹部入列

哈利伯頓關鍵三分打！5戰79助攻僅10失誤　溜馬15分逆轉公鹿

意不意外？開不開心？周星馳《家有囍事》春節登台　張國榮被刪橋段曝

兄妹把父親欄改名...「阿叔」王識賢失落！迎大結局網敲碗第二季

張誌家過世！林恩宇哀悼：先去把籃球練好　不忘是我當投手目標

新莊土地變學區房？ 李正皓控侯友宜違反《公職人員利益衝突迴避法》

夫海釣落水失蹤1天下落不明　妻岸邊呼喚：請海上作業人員幫忙

倒數煙火突爆炸！「火光炸裂狂噴」致1死1傷　閃爆瞬間曝

撿便宜看過來！9道菜2千元有找 小資族輕鬆入手金牌廚神年菜

政治熱門新聞

賴清德嘉義縣參香　支持者自拍索吻

總統大選8家封關民調總整理　藍綠白選情走勢一次看

ET封關民調／賴蕭38.9%、侯康35.8%、柯盈22.4%　藍鐵票更甚白

明年徵9127名一年兵　薪水曝光「撐過入伍訓每月至少2萬6307元」

讚趙少康辯論會「兩招放大絕」　學者：狠甩蕭美琴、吳欣盈

媒體問家族土地逾500筆　李妍慧：沒違法「全都露」

2024北5區立委選情膠著…

核廢料放哪裡？　趙少康：90%國家都地下掩埋「台灣不能這樣做嗎？」

看完封關民調「下架民進黨絕對有機會」　陳學聖：就看柯文哲怎麽選

快訊／趙少康辯論會放大絕！　「當場簽字辭中廣董事長」

ET民調／73.5%不支持廢死　85%民眾認為現行法律對加害者過度保護

趙少康還原接洽泰勒絲來台過程　強調「都是實話」：文化部不要亂講

圖／柯啟動車掃　因1理由降防彈玻璃

趙少康辯論會壓倒性獲勝　學者：蕭美琴太保守、吳欣盈應對力不足

更多熱門

相關新聞

妃常女力音樂祭熱情登場！

妃常女力音樂祭熱情登場！

立委陳亭妃2日宣布，將於選前倒數最後一個黃金週末，1月6日週六晚上7時，在草湖寮重劃區空地（安南區北安路二段和欣客運斜對面）盛大舉辦「妃妃姐姐の妃常女力音樂祭」。

路口拜票趙少康提「台灣不打仗」5保證

路口拜票趙少康提「台灣不打仗」5保證

選前腳踏車繞行選區　曾玟學將捐選票補助款

選前腳踏車繞行選區　曾玟學將捐選票補助款

爆走比丘尼搭高鐵又開罵　女委屈哭了

爆走比丘尼搭高鐵又開罵　女委屈哭了

張誌家跨年才和前妻、小孩視訊　未料天人永隔

張誌家跨年才和前妻、小孩視訊　未料天人永隔

關鍵字：

2024立委2024縣市立委2024彰化縣立委阮厚爵陳秀寶彰化地檢影音

讀者迴響

熱門新聞

張誌家驚傳過世　享年43歲

張誌家在中國教高爾夫球　睡夢中叫不起來

強震1小時「海嘯猛衝」35秒　他回家看傻

即／前職棒球星張誌家驚傳猝逝！老母今晨慟接噩耗

快訊／47歲李銘忠求婚成功！鑽戒套牢10年女友

張誌家帶家人深圳跨年！疑心肌梗塞猝逝　哥哥回應了

日本地震誤報　氣象廳道歉

地震前6天他發文「感覺一周內有7級地震」

不斷更新／7.6強震路斷、活埋最新災情

海嘯沖上新潟　海水撞擊汽車影片曝光

20歲百萬女網紅車禍墜河亡！車窗鎖死溺斃

沒有天蠍！5星座才是「真正愛記仇」狠人　千萬別惹

張誌家反常失聯　姊請友人查看驚見他「蜷曲沙發亡」

五月天阿信突丟麥飆粗口：他X的！　爆2週前「臭幹爛譙」不忍了

強度挑戰冷氣團！明晨急凍「探11度」　還有2波變天接力

更多

最夯影音

更多
羅志祥跨年加碼《科目三》《我姓石》　SLICKBACK跳下台粉絲嗨翻

羅志祥跨年加碼《科目三》《我姓石》　SLICKBACK跳下台粉絲嗨翻
金世正台南跨年獻驚喜　合體周興哲唱《永不失聯的愛》

金世正台南跨年獻驚喜　合體周興哲唱《永不失聯的愛》

Jessi台中跨年「GAN打招呼」　想學新單詞...粉絲教：COW腰XD

Jessi台中跨年「GAN打招呼」　想學新單詞...粉絲教：COW腰XD

羅志祥唱跨年「比主持緊張」　問粉絲願望...直接遭媽媽強吻XDD

羅志祥唱跨年「比主持緊張」　問粉絲願望...直接遭媽媽強吻XDD

高雄跨年「原子筆哥」到案了　強調沒帶違禁品：當時要拿筆

高雄跨年「原子筆哥」到案了　強調沒帶違禁品：當時要拿筆

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

來Google News追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

政治金童趙少康駕到！

政治金童趙少康駕到！

國民黨副總統候選人趙少康，23日在凱道大造勢，表示要贏回中華民國，趙少康也在節目中論述參選理念

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面