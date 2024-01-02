焚化爐成攻防！陳秀寶告抹黑　阮厚爵發聲明反擊

記者唐詠絮／彰化報導

晶鼎焚化爐案成為選舉攻防，彰化第一選區(伸港、線西、和美、鹿港、福興、秀水) 藍營立委候選人阮厚爵日前發文，指控對手綠營立委陳秀寶護航焚化爐，今天上午陳在律師，黨部主委、選民的陪同下前往地檢按鈴申告意圖使人不當選，強烈指責對手不應該為了選舉不停造謠、抹黑，阮隨後也發出聲明稿回應。

▲彰化第一選區立委候選人阮厚爵(左)及陳秀寶(右)。（圖／記者唐詠絮攝）

▲彰化第一選區立委候選人阮厚爵發文質疑陳秀寶。（圖／記者唐詠絮翻攝）

阮厚爵日前在個人粉專發文，「鄉親都是無辜的」，指控陳秀寶護航焚化爐，當經濟部公告晶鼎焚化爐甄選結果、經濟部工業局與晶鼎綠能公司簽約都未見陳秀寶出面關切，直至2023年通過環評舉辦施工前，她才「恍然大悟」如果在109年就向政府提出質疑，今天也不會淪落到難以收拾的地步。

▲彰化第一選區立委陳秀寶(中)到地檢按鈴申告。（圖／記者唐詠絮攝）

陳秀寳今天在律師陪同下前往彰化地檢署，提出意圖使人不當選告訴。她表示，一直以來都是與民眾站在一起，堅決反對設置晶鼎焚化爐，且從未護航晶鼎焚化爐，國民黨對手不應該為了選舉不停造謠、抹黑，為了守護尊嚴與名譽、也為了守護彰化第一選區的選舉風氣所以決定提告，今日提告後，未來針對晶鼎焚化爐一案將不會再有所回應，一切交由司法處理。

民進黨彰化縣黨部主委楊富鈞指出，一直以來國民黨不抹黑就不會選，經濟部已經針對晶鼎焚化爐案發出聲明，表示將進入解約程序，這是地方鄉親、各級民代與立委陳秀寳共同反對的結果，國民黨的候選人卻硬要抹黑，不禁讓人懷疑是不是因為阮先生的選情危急，所以不擇手段只為了贏得選舉。

阮厚爵發聲明稿回應，陳秀寶委員提告是她的權利，但反應的時間迅速，令人不禁嘆息，如果維護地方民眾的權益，也能如此迅速該有多好；晶鼎一案，想請問她何時開始介入關心？為何是時代力量立委陳椒華跨區來彰化關心、開記者會，為何秀寶委員動作沒有今天快？

▲彰化第一選區立委陳秀寶(中)到地檢按鈴申告。（圖／記者唐詠絮攝）

陳椒華立委曾表示，晶鼎代表人劉佳鈞為前環保署官員及地方環保局科長，這種避開旋轉門條款，便公然介入具有重大爭議的設廠案件，難道不會啟人疑竇嗎？在地委員不用一起質疑嗎？

阮強調，凡走過必留下痕跡，阮厚爵不僅跟民眾站在一起，更擋在民眾前面，為地方發聲，國民黨是「天空藍」，努力成為更好更值得被託付的公職人員，我們不會抹紅抹黑別人，但也不像民進黨為自己「抹綠」，呼籲大家一起站出來反賄選，建立一個乾淨的選風。

▲彰化第一選區立委候選人阮厚爵發聲明。（圖／記者唐詠絮翻攝）