炸裂！炸裂！　1／6妃常女力音樂祭熱情登場！

▲立委陳亭妃1月6日週六晚上7時，在草湖寮重劃區空地（安南區北安路二段和欣客運斜對面）盛大舉辦「妃妃姐姐の妃常女力音樂祭」。（圖／記者林東良攝）

記者林東良／台南報導

立委陳亭妃2日宣布，將於選前倒數最後一個黃金週末，1月6日週六晚上7時，在草湖寮重劃區空地（安南區北安路二段和欣客運斜對面）盛大舉辦「妃妃姐姐の妃常女力音樂祭」。

活動延續此次選舉「妃常不政治！妃常嗨翻天」一貫的作風，有別於傳統選舉模式，推出以女性演唱者表演為主的年輕人指標音樂展演活動，表現當代女力崛起的社會樣貌，唱出人人心目中的愛與包容。

除此之外，1月6日當天除了可以看到與大學生女力一起熱舞、充滿活力的陳亭妃；同時，也能在現場聽到令人不捨的陳亭妃，台南子弟大支將首次發表親自為陳亭妃譜寫的音樂作品「台南查某子」，這是一首由大支將自己眼中看見的陳亭妃，26年來不屈不撓、堅持奮鬥的心路歷程，用音符一點一滴刻劃出來的動人曲目，看陳亭妃如何堅持自己、不改初衷，面對所有政治風雨，都能一路撐過，女性獨有的韌性，表露無遺。

而現場也將發送帶有主視覺濃厚設計的酷卡，使用二次元漫畫風格刻畫「妃妃姐姐」之甜美率性形象，用快要滿出來的草莓蛋糕、彈珠汽水與冰淇淋，做為台南府城在Z世代心目中，是個有充沛活力又甜而不膩的青春座標。

陳亭妃表示，「妃妃姐姐の妃常女力音樂祭」多以女性演唱者表演為主，表現當代女力崛起的社會樣貌。在民主自由推進的浪潮裡，充分綻放每個生命中，獨特的個體思考意識；性別平等多樣性的繁榮社會中，我們表達友善的態度及女力核心的創作理念，舉辦「妃常女力音樂祭」，持續將美好放送，帶大家一同感受女超人們的獨特魅力。

2024年「妃常女力音樂祭」首屆演出陣容包含擁有深厚台語底蘊的活動主持人「台南妹仔ayo」、最能挑戰肌耐力極限的跳舞搖滾樂團「P!SCO」、武鬥派創作彈唱女歌手「PiA吳蓓雅」及時而幽默、時而犀利的千禧世代饒舌鯊魚「芮鯊 RapShark」。

陳亭妃指出，此次大膽採用有別於以往的主視覺設計理念，用大膽繽紛的色彩點綴，勾勒2024年春夏流行的柔和暖色符號，跳脫以往大眾對於政治冰冷的刻板印象，釋放親近且俏皮的視覺觀感。設計師執筆手繪的新穎風格，代表著多元友善包容與當代女力的自信優雅，將開創新時代的社群話題性，帶給大家「妃常嗨翻天」的搖滾氣息！