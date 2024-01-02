評副總統辯論會　游盈隆：藍綠發揮副手功能、吳欣盈具「甘草效果」

▲2024副總統候選人電視辯論會。（圖／公視）

記者江采蓁／綜合報導

2024副總統候選人電視辯論會1日登場，民進黨蕭美琴、國民黨趙少康、民眾黨吳欣盈正面交鋒，激起不少火花。台灣民意基金會董事長游盈隆就在臉書點評這場辯論會指出，蕭美琴與趙少康在一定程度上都發揮了副手搭檔的角色功能，吳欣盈表現也不算太差，特別是她帶來的甘草效果，「有她在，整個副總統候選人電視辯論會才不至於太沉悶。」

針對蕭美琴，游盈隆分析，主要是打防守戰，且相當成功地達到三個目的。他指出，第一，適時幫民進黨總統候選人賴清德辯護、擋子彈；第二，當總統蔡英文分身，「言必稱蔡」，扮演守護神角色；第三，展現自己是適當的副總統候選人。

但游盈隆認為，蕭美琴試圖合理化民進黨擁抱中華民國，認為台灣民主化後的中華民國是可接受的，這恐怕會刺激不少獨派或台派人士，或許會掀起一場論戰。

游盈隆表示，趙少康則是扮演攻擊手角色，主打賴清德，其次才是批蕭美琴，不引人注目也難。他認為，趙少康詞鋒犀利，在藍營數一數二，辯論會多方面批賴，從政治立場、政策到人格，甚至爆料，炮火猛烈。此外，趙少康宣布辭中廣董事、董事長、總經理，其實是遲來的宣示，本來就該做的，但他直言，趙少康當選副總統不領薪水、不入住官邸，譁眾取寵，能感動多少選民？政府分官設職，各有其功能，領取一定薪酬是合理且必要，趙當選不領薪水，想證明什麼？

游盈隆也分析，趙少康是藍營代表性人物，特別提到曾邀請美國當紅女歌手泰勒絲（Taylor Swift）來台演唱，未能如願，歸因是台灣有戰爭風險，這說法他存疑，因為並不符近期美國輿論氣氛；趙少康言下之意是台灣「草螟弄雞公」，卻完全不怪罪中共一貫鴨霸作風，儼然與中共隔海唱合欺負台灣人，這樣究竟是幫國民黨總統候選人侯友宜爭取年輕選票？還是害侯友宜？令人好奇。

「台灣的總統大選離不開統獨之爭、兩岸關係、中華民國保衛戰等」，游盈隆直言，這場副總統電視辯論會，再次做了註腳，何況總統電視辯論會，由此可見，賴清德說「台灣社會沒有統獨問題」，沒有多少人相信。

此外，游盈隆指出，趙少康一向雄辯滔滔，尤其在虛構的中華民國保衛戰時，賴清德的「中華民國」口誤，趙少康不窮追猛打才怪，但這也正好突顯「究竟是誰在消滅中華民國？」、「台獨到底是什麼？」、「侯趙配當選，就重回九二共識年代嗎？」、「中華民國憲法在何種情況下會帶來災難？」、「賴蕭配是贊成台獨，還是反對台獨？」等等。

對此，游盈隆強調，這些是候選人們沒講清楚、或沒能力講清楚、或不願意講清楚，但台灣選民必須弄清楚的問題。