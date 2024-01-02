副手辯論結束　柯文哲讚吳欣盈「四平八穩」、吳自評NO.1

▲民眾黨柯文哲、吳欣盈全台大車掃出發。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

2024總統大選副總統辯論會1日結束，有民調指出，僅7％的民眾認為民眾黨候選人吳欣盈表現好。對此，，民眾黨總統候選人柯文哲說，「我覺得吳副是這樣，她就四平八穩」；吳欣盈則說，民眾黨提出的是很務實理性、真的做得出來的，希望大家能好好仔細看，「而且從網路媒體的評比，我相信我們是no.1，昨天辯論我是第一名的」。

針對吳欣盈的表現，民眾黨總統候選人柯文哲說，最終人民才是最後的裁判者，所以給人民去決定，「我覺得吳副是這樣，她就四平八穩」，當藍綠開始在鬥法，民眾黨就很正常來講說經濟上、外交上怎麼發展，這也是給台灣人民一種不同的選擇。

吳欣盈則補充，昨天辯論時，她有被題問到是不是沒有回答案，「我是有回答所有的問題的」；她也反問其他候選人，當時她第二個問題是問退休金，兩位是回答長照跟托幼，「大家可以去評估看看，從實質上部分，到底誰有在做功課，誰真的有發出很清楚的方案」。

吳欣盈還說，「趙叔叔」講他願意把他的副總統官邸捐出來做公共住宅，她說那不實際；另外，她也講到，最近有7所學校恐面臨停招，總共100多公頃的地，這樣可以再多開出14萬戶的住宅出來，「主席之前在台北市的時候，住宅是做最多的，這只是一部分而已」。

吳欣盈強調，民眾黨提出的是很務實理性、真的做得出來的，希望大家能好好仔細看，「而且從網路媒體的評比，我相信我們是no.1，昨天辯論我是第一名的」。

接著柯文哲說，對他們來講，這是一個政見辯論會，最重要是說每個人問什麼、答什麼都按照規則。柯說，以他為例，賴清德是問他全部講錯，「後來發現不是我失言多，是賴清德話講太少，為什麼？因為他很少講話，他沒有set好不會講話，沒有set好讓他講話的場合果然失誤率比我高，而且都是重要事件出錯」；至於侯友宜，柯則酸，侯最厲害，「我問的他都不答，這也是一個戰術」。

柯文哲說，對他來講，這也是政治文化的差別，就是問什麼答什麼，政治就是反正問A答B或C，還有更厲害什麼都不答，這是不同政治文化，「我不敢說現階段會得到大多數台灣人民的支持，但也是給台灣人民一個選擇，要選擇面對問題解決問題的政治文化，還是說這一關混過去就好？」