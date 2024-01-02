選前10天催票計畫曝光　「賴蕭配」將辦21場大型造勢

▲陳世凱（左）與郭雅慧（右）公布「賴蕭配」選前倒數10天催票計畫曝光。（圖／競選總部提供，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

總統選舉倒數11天，民進黨正副總統候選人賴清德、蕭美琴全國競選總部今（2）公布最後10天催票計畫，包括22縣市同步站路口、黃金週造勢、全台車掃等，要在選戰最後關頭，用動員令催出最多選票。發言人陳世凱表示，接下來的「台灣美德站出來」全台串聯，將是賴清德在本次選舉中第8次環台，賴蕭配絕對是最努力的一組候選人。

「台灣美德站出來」包括站路口、黃金週、大車掃3大活動。根據規劃，「全國22個縣市同步站路口」活動於1月3日早上7點30分開始，賴清德與蕭美琴分別會在台北市南京東路四段與敦化北路口、新北市板橋區縣民大道與新站路口，與民進黨所有候選人、黨公職，同步在全國超過1000個路口，與大家拜票打招呼。

空戰部分，賴清德競選總部同時號召支持者使用「我在___，2024我挺賴蕭配」手板拍照，在社群發文使用＃台灣美德站出來hashtag，並上傳照片至活動表單。

發言人郭雅慧說明，黃金週造勢由1月3日晚上7點的新北首場開始，連續10天，最後於1月12選前之夜來到賴清德與蕭美琴的故鄉台南市，再回到新北市，共21場大型造勢；大車掃則是賴清德自1月8日由南而北出發，蕭美琴由北而南開始，兩人分進合擊，最後再於1月12日在新北及台北市合體，共同進行車掃。

郭雅慧表示，本次全台串連活動受到基層熱烈迴響，原本設定站路口817處，是在基層熱情支持下才增至1000處。她強調，在最後關頭，這一連串的活動也是要提醒支持者，「票開出來才算數」，無論參與實體活動，或者於社群上加入串聯，大家一定要用各種方法，把票衝高、把票投出來，支持最努力的賴蕭配，台灣美德站出來。