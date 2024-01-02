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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

批趙少康把國家大政當「戰情室」　賴清德：不能夠對和平存有幻想

▲民進黨總統候選人賴清德出席電視辯論會。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨總統候選人賴清德。（資料照／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

針對國民黨副總統候選人趙少康批評，民進黨上台後破壞與北京的「創造性模糊」，民進黨總統候選人賴清德今（2）指出，趙少康真的是把副總統當作總統在選，把《中華民國憲法》九二共識化，會給國家危險，希望國民黨總統候選人侯友宜與趙少康，「不能夠對和平存有幻想」。

賴清德今天上午前往嘉義縣璿宿上天宮參拜祈福前，媒體詢問趙少康批評，總統蔡英文與賴清德對於九二共識的講法，是破壞創造性模糊？賴回應，趙少康真的是把副總統當作總統在選，自己已經多次強調過，其實九二共識已經遭到中國國家主席習近平多次重申過，也多次定義就是一個中國原則，一國兩制的台灣方案。

賴清德說明，在這種狀況之下，國民黨不管是總統候選人侯友宜趙少康，或是任何一個人，把中華民國憲法九二共識化，這個會給台灣，也會給國家危險，這個是最關鍵的問題。

賴清德直言，不僅是國際社會，或者是國內民眾都看得都很清楚，破壞兩岸和平現狀的是中國，不是台灣的任何一個人，這個是非常清楚的，「希望不管是侯友宜或是趙少康在參與這場重大選舉，所要講的每句話都要有根據，不能夠對和平存有幻想，對和平應該有理想，不能夠持有幻想」。

此外，賴清德批評，對於趙少康辭中廣的董事長這件事情，其實台灣社會最關注趙少康的言行，就是說他把國家大政當「戰情室」在主持，而且又利用副總統辯論會想散布假訊息，這個是國人更關心的議題，也希望趙少康能夠一併改正。對於趙質疑賴不敢拆老家，賴說，「那我們家已經交給律師在處理了，就是交付公益信託，這事情是不會改變的」。

另對趙少康指控賴清德關說海燕公司用藥，賴清德說明，這是子虛烏有的指控，在今年2月份，其團隊發現有媒體刊載這個錯誤的訊息的時候，已經採取法律行動，沒有想到趙少康在昨天的副總統辯論會上面，竟然利用網路上面的假訊息來攻擊自己，這是非常不應該的。

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