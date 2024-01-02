選舉民調今封關　柯文哲「有些民調看就假的」：1月13日來開獎

▲民眾黨柯文哲、吳欣盈全台大車掃出發。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

2024總統大選倒數11天，民眾黨候選人柯文哲2日啟動全台車隊掃街活動，而今天同時也是民調封關日，3日零時起不得發布或討論任何與選舉有關的民調。柯文哲受訪時說，下午會把最新民調拿出來分析；柯還說，如果一次不準，就往前3次都記錄下來，1月13日來開獎，雖然有一些民調看就知道是假的，但總是要有實際數據證明。

柯文哲說，今天是民調最後一天，所以下午競總會把最新的民調拿出來做一個分析說明。柯表示，前幾天就跟記者朋友講過，「大家把最後封關民調，要是說一次不準，那就往前3次全部記錄下來，1月13日來開獎，有一些看知道是假的，但總是要有實際數據證明」。

另外，有媒體問到，藍白之間的棄保效應遞減，柯文哲說，過去台灣是藍綠兩極對抗，但今年3個政治板塊很清楚的出現，3個政治板塊的競爭，對藍綠兩黨的壓力比較大，因為他們已經熟悉過去30年的打法，現在突然發現台灣變成3個政治板塊，要做哪些因應是他們要思考的。

柯文哲說，民眾黨就是一個新政治新文化的出現，強調政治文化，不管是講究正直誠信、理性務實科學或民意專業價值，「我們政治的運作是有一種精神跟思想在哪裡面，讓台灣民眾黨看起來比較像是企業，企業化的運作，我想這對其他兩黨，要開始思考怎麼做因應」。