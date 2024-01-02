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提升急救效率！　醫師白佳欣贈屏東消防局自動給氧甦醒器

▲台中眼科白佳欣醫師捐贈屏東消防局首批自動給氧甦醒器 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲台中眼科白佳欣醫師捐贈屏東消防局首批自動給氧甦醒器 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

台中知名眼科白佳欣醫師捐贈屏東消防局首批自動給氧甦醒器及一批亮綠色急救包，助增救護員急救效率。

屏東縣政府消防局表示，搶救到院前心肺功能停止(OHCA)患者，分秒必爭，急救的CPR不能停止、每6秒的給氧也不能中斷。

為提供較好的到院前救護品質，身為醫療人員的台中市知名眼科白佳欣醫師特別捐贈屏東縣政府消防局高樹消防分隊及長治消防分隊各1組自動給氧甦醒器，希望透過自動化的給氧設備，讓救護人員在急救的緊急現場，針對到院前無生命徵象(OHCA)的患者，儘早建立進階呼吸道後，即能以啟動自動呼吸器，來持續且穩定提供病患氧氣，並給予患者良好的氣體交換，這樣一來，將能讓照護病患的忙碌救護技術員，有餘力得以儘早在到院前完成施作靜脈輸液及給藥等處置，也更能專心積極的搶救院前OHCA患者。

▲台中眼科白佳欣醫師捐贈屏東消防局首批自動給氧甦醒器 。（圖／記者陳崑福翻攝）

白佳欣醫師不只捐贈自動給氧甦醒器2台，更捐贈一批亮綠色急救包，來提供本縣救護員醒目的標示，讓救護員攜帶亮色的急救包出勤時，能增加執勤的安全性，新款的亮色救護包分層清楚，更能在分秒必爭的急救現場快速的找到各式急救器、耗材，讓救護工作更得心應手。

消防局表示，這次受贈的自動給氧機，是縣第內一批自動給氧設備，感謝白佳欣醫師體恤救護人員執行救護勤務的辛勞，相信透過這樣的捐贈善舉，將能拋磚引玉，讓到院前救護設備更完善也將讓救護工作更有品質。

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