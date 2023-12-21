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感謝特搜大隊冒險犯難　屏東妙光禪寺捐133萬救災裝備

▲妙光禪寺捐救災裝備給屏東縣政府消防局 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲妙光禪寺捐救災裝備給屏東縣政府消防局 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣佛教會理事長、妙光禪寺住持釋見引法師，20日代表捐贈屏東縣消防局特搜大隊山域溪谷垂降救援專用繩索裝備（76萬9937元），以及國際人道救援裝備（56萬元）等總價值逾133萬元救災裝備一批，提升特搜、救災能量，消防局秘書鄭建德代表受贈，感謝妙光禪寺捐贈救災裝備，讓特搜大隊弟兄執行任務更安全，也更有力量保護人民生命財產。

妙光禪寺住持釋見引法師表示，屏東特搜大隊今年以來歷經土耳其地震、飛龍瀑布事件，透過電視媒體報導，看到屏東特搜弟兄在第一時間趕赴現場搜救，不論是國際事件或台灣國內救災幾乎無役不與，更要克服任何氣候、地形、自然環境等嚴苛挑戰，尤其在零下6度中與時間賽跑、搶救每一條寶貴人命，精神令人感佩。因此在獲知大隊尚須救災裝備時，立即盤整資源，由廟方一步一腳印累積捐助，為所有救難英雄盡份心力，希望藉此拋磚引玉，讓更多企業及善心人士共同關心防救災工作。

▲妙光禪寺捐救災裝備給屏東縣政府消防局 。（圖／記者陳崑福翻攝）

釋見引法師指出，這次捐贈包括山域溪谷垂降救援專用繩索裝備、國際人道救援裝備，在強大的救災實力為基礎下，扮演災害發生時每位民眾瓦礫下的曙光。近年來，國內外發生了許多災害事故，這些事故使人們更加重視災害應變的重要性，特別是土耳其地震，台灣派遣了救援隊伍前往協助，展現強大的救災實力。希望透過這次捐贈，能夠再次充實消防人員的災害搶救能力。屏東縣各宗教團體也會持續扮演安定人心的力量，並在慈善、醫療、教育等諸多社會服務與福利事業上做出貢獻。

屏東縣政府消防局表示，今年初土耳其南部發生大地震，數百萬人遭受到親人的死別與分離，台灣派遣屏東縣政府消防局特種搜救隊前往土耳其救援，期間土耳其當地天寒地凍，夜間的氣溫更是在零下6度，弟兄們吹著凜冽冷風、頂著雪花的天候，艱苦的在惡劣的環境中，秉持熱血來搶救災民；今年五月的屏東霧台鄉更是發生飛龍瀑布的溪谷攀降救援案件，五人成功救援，但仍有五人不幸罹難，在為期將近8天的救援中，特搜弟兄在峭壁懸崖間攀降，在暴雨狂風中穿梭於百米瀑布間、以及奔騰的激流裡，奮不顧身的將每一位受困者與罹難者帶回家。

▲妙光禪寺捐救災裝備給屏東縣政府消防局 。（圖／記者陳崑福翻攝）

消防局表示，國際人道救援一直是發展重點之一，所需裝備器材眾多，除消防局本身編列預算，民間的捐贈會使裝備器材更加完善，特別感謝妙光禪寺的慷慨解囊，這次添購裝備逾133萬元經費，將提升特搜大隊弟兄在執行災任務時的安全及便利性，也期盼藉由妙光禪寺的善行義舉，透過這次捐贈典禮能達拋磚引玉之效，號召各級民間企業、地方團體、甚至是個人，齊力為縣民之生命財產安全盡一份心力。

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