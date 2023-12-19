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年輕師不吃藥血糖飆260...眼前突一片模糊　醫搖頭：已視網膜病變

▲年輕男師不吃藥血糖飆到260，突「眼前一片模糊」。（圖／記者游瓊華攝）

▲一名年輕男老師不吃藥血糖飆到260，未料「眼前一片模糊」，就醫已視網膜病變。（示意圖，非當事人／記者游瓊華攝）

記者游瓊華／台中報導

台灣罹患糖尿病者有年輕化趨勢，一名38歲張姓補教老師平時除上課外鮮少運動，加上壓力大，晚上經常吃宵夜，體重直線上升，參加健檢時發現血糖偏高，醫師建議藥物控制，但張師認為還年輕沒有定期追蹤服藥，直到日前看課本時變得模糊，就醫檢查，竟發現血糖飆高到260，且已是視網膜病變前期，懊悔不已。

▲年輕男師不吃藥血糖飆到260，突「眼前一片模糊」。（圖／記者游瓊華攝）

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▲亞洲大學附屬醫院家庭醫學科主治醫師吳佾璇表示，糖尿病需要長時間追蹤與治療。（圖／亞大醫院提供）
亞洲大學附屬醫院家庭醫學科主治醫師吳佾璇表示，門診經常遇到出確診糖尿病的患者抗拒服藥，導致後續衍伸出更多問題，包括心血管疾病、腦血管疾病、腎臟病變、周邊神經病變、視神經病變等等。

吳佾璇指出，糖尿病需要長時間追蹤與治療，即便沒有察覺異狀，本身也要有長期抗戰的心理準備，治療期間醫師會根據疾病嚴重程度、病人年齡及身體狀況，考量調整藥物劑量。

吳佾璇強調，藉由完整的糖尿病照護如控制血壓、血脂肪、杜絕不良習慣如抽菸飲酒，並調整生活作息、維持健康飲食，搭配減重、運動等方式多管齊下，才是治療高血糖的基本原則，以減少或延緩發生糖尿病併發症。

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