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眼科診所捐贈1150副眼鏡　助南台中家扶及弱勢家庭

▲眼科診所捐1150副眼鏡，助南台中家扶及弱勢家庭。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲眼科診所捐1150副眼鏡，助南台中家扶及弱勢家庭。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

台中一家眼科診所今（17日）舉辦開幕暨公益活動，業者在開幕活動中宣布，捐贈台中市政府1000副眼鏡，以及南台中家扶中心150副眼鏡，共計1150副眼鏡，幫助在地弱勢家庭與學童，凝聚社區力量，發揮公益照護精神，為地方弱勢家庭提供視力矯正服務。

今天活動現場包括台中市社會局長廖靜芝、台中市新聞局副局長廖炯志及西屯區楊大鋐議員均到場祝賀。台中市社會局代表受贈，社會局救助科科長郭俐君透露，社工訪視過程經常發現學童近視，而獨居家者也有眼鏡需求，感謝眼科診所發揮公益照護精神。

在台中西屯地區開業已超過20餘年的慧雯眼科宣布與大學眼視光體系品牌合作，設立「中科慧雯大學眼科診所」，由院長陳慧雯領軍。陳慧雯表示，診所引進更多專業檢查設備，未來不只有一般看診服務，透過詳細的術前評估及高規格手術儀器幫助民眾改善視力問題，不需跑到大醫院，在這裡就能享有高品質的醫療服務。

大學光學公司董事長歐淑芳說明，中科慧雯大學眼科為第29家大學眼科診所，再加上南屯、豐原、東勢等台中地區已有4個據點，服務範圍再擴大，為中部地區民眾提供更完備專業的眼科醫療資源，讓民眾看見美好新視界。

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