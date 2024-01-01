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趙少康拋「當選捐官邸」　黃揚明：國家資產不該循官員個人想法

▲▼趙少康會後記者會 副總統電視辯論會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨副總統候選人趙少康。（圖／記者屠惠剛攝）

記者江采蓁／綜合報導

國民黨副總統候選人趙少康1日在電視辯論會中喊出當選後四年薪水一毛不要，且他也不住副總統官邸，願意捐作青年住宅，引發熱議。但媒體人黃揚明卻在臉書表示，「官員的官邸是國家資產，要不要捐出，不該依循官員個人想法。」

「官員的官邸是國家資產，要不要捐出，不該依循官員個人想法。」黃揚明表示，政府提供總統、副總統等官員官邸居住，是為了避免官員在中央政府所在地沒有居所，也有維安的需求。

黃揚明指出，過去曾有案例，馬政府任內好幾位行政院長都沒有入住金華街的行政院長官邸，而在前行政院長毛治國任內被國有財產署收回，並將官邸改為青年新創、社企聚落活化；但政黨輪替後的林全沒有官邸可住，因此，總統蔡英文又要求重新尋找官邸，但林全至少在台北大安區還有房地產，接任的賴清德將上任時，他在台北市並無房地產，因此還是把原本的金華官邸收回重新啟用。

黃揚明也舉出，現在的副總統官邸是呂秀蓮擔任副總統時改建提供副總統使用，若未來有副總統不需要使用，可以討論該如何暫時改為其他用途，若有副總統需要居住時再恢復。他提到，趙少康在大安區本就有房產，或許當選後不需要入住官邸，但若如趙少康所言要捐出興建青年住宅，未來若有副總統需要官邸居住時，還是得另覓土地興建官邸。

但黃揚明最後也笑稱，「這命題還是等趙少康先生真的當選後再認真討論好了。」

趙少康在副總統候選人電視辯論會中宣佈，國民黨當選以後，未來4年副總統的薪水他一毛不要、福利也通通不要。仁愛路那個副總統的官邸，因為呂秀蓮當副總統的時候請他去過，還蠻大的、地點還不錯，他也不住，要把它拿出來做青年住宅，看裡面大概可以勉強擠個十幾20個人，不過如果按照賴清德這樣違建蓋起來，官邸院子很大，起碼可以容納100個青年，「通通免費！願意的抽籤，通通免費，水電費我出。」

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