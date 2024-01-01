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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

不只泰勒絲　趙少康參選至今還曾搬出周杰倫

▲趙少康出席副總統電視辯論會會後記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲趙少康出席副總統電視辯論會會後記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨副總統候選人趙少康今（1日）表示中廣曾邀請西洋樂壇天后泰勒絲（Taylor Swift）來台開唱，但因對方因地緣政治關係而改變主意，不來了；趙在副總統候選人辯論後會後記者會上，指出他曾詢問泰勒絲經紀人可否講這件事，對方就說用擔憂地緣政治好了。這不是趙少康在參選後第一次搬出大咖藝人，因為趙在宣布參選第一天，就提到自己會答應國民黨總統候選人侯友宜，跟歌手周杰倫有關。

第16任副總統候選人電視辯論會1日下午2時在公視登場。趙少康在交叉詰問階段時表示，最近報載台北市長蔣萬安邀泰勒絲來台表演，「我去年就邀了，中廣就邀」，泰勒絲本來要來，趁空檔，「我那時候大巨蛋在接洽」，最後不來是因為泰勒絲方面說台灣有地緣政治風險，怕台灣打仗。

會後媒體向趙少康提問，剛說泰勒絲因為國際地緣政治不敢來，但像英國樂團Coldplay跟韓國女團BlackPink都有來，怎麼看？趙少康說，每個樂團考量不同，泰勒絲可能比他們更大牌、更忙碌，他弟弟做這方面，所以經常在各地舉辦藝人演唱會，約是去年7、8月聯絡，而泰勒絲剛好在日本跟新加坡（開演唱會）有空檔。

趙少康說，泰勒絲剛開始有願意考慮，但後來因有地緣政治關係，所以不來，「當然蔣市長能邀請她，我們也樂觀其成」， 也許不同時候有不同考量，不同樂團也有不同考量，的確她當時的答覆，就是有地緣政治關係。

趙少康也說，他最近想把這件事講出來，因為他覺得台灣和平安全非常重要，他還問泰勒絲經紀人可否講這件事，對方就說用擔憂地緣政治好了，「原本講的還比這嚴重」。

其實，趙少康去年11月24日宣布擔任侯友宜副手後，在下午的記者會上解釋會接該職的原因，是因為他弟弟趙少威曾是周杰倫海外的經紀人，周的海外演唱會都由趙少威主辦，然黑道曾挾持趙少威，逼著安排演唱會或拍電影，因此他最後求助侯友宜，事情才擺平。

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