趙少康稱泰勒絲不敢來台　基進：難道Coldplay、YOASOBI無憂患意識？

▲國民黨副總統候選人趙少康。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨副總統候選人趙少康今（1日）聲稱，中廣曾邀請西洋樂壇天后泰勒絲（Taylor Swift）來台開唱，但因對方因地緣政治關係而改變主意，不來了；對此，台灣基進表示，昨晚跨年活動請到嘻哈歌手JESSI、日本卡莉怪妞，前陣子英國Coldplay及日本YOASOBI天團也來台表演，難道趙少康是要說這些國際巨星毫無憂患意識、對地緣政治毫無概念嗎？

國民黨副總統候選人趙少康今在辯論會語出驚人說，中廣去年就邀西洋歌手泰勒絲來台，但當時因怕台灣打仗不敢來。但台北市政府昨日才高調宣布該消息，並稱明年1月8日會與美方開會決定是否可行。

針對趙少康說法，台灣基進不分區立委候選人史惟筑批評，趙少康「前」董事長拿台海狀況說事，甚至話中邏輯顛倒，將被中國虎視眈眈的侵吞危機說成是導致邀請不到國際表演者來台之因，根本是在檢討被害方，實在令人不齒。

史惟筑說，昨晚剛結束跨年活動，全台各地請到韓國團體MAMAMOO成員華沙、嘻哈歌手JESSI、日本卡莉怪妞，甚至前陣子英國Coldplay及日本YOASOBI兩個天團都剛來台表演，難道趙少康是要說這些國際巨星毫無憂患意識、對地緣政治毫無概念，才來台表演的嗎？

史惟筑酸趙少康，國際巨星的巡迴演出行程有很多考量變數，泰勒絲巡演目前在亞洲只有日本跟新加坡的行程。趙少康是自己約不到泰勒絲還拿地緣政治說事，怎麼不說是大巨蛋有工安疑慮，讓國際巨星不想來？