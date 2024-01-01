日本石川7.6強震最大震度7 　賴清德慰問：願提供最大協助

▲副總統賴清德。（圖／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

日本石川縣登能地區1日下午發生規模7.6強震，石川縣已傳出多起房屋倒塌、路面坍方災情。對此，副總統賴清德透過臉書表達慰問稱，台灣和日本一直都是互相扶持的好友，盼日本當地人民平安，儘速回復正常生活，在任何天然災變中，台灣都願意提供最大的協助及幫忙。

賴清德表示，今日下午日本石川縣、新潟縣與富山縣部分地區，發生芮氏規模7.6的強震以及餘震，日本氣象廳也已經發布海嘯相關警報。

「台灣和日本一直都是互相扶持的好友，我要表達台灣的關切及慰問，盼日本當地人民平安，儘速回復正常生活，在任何天然災變中，台灣都願意提供最大的協助及幫忙」，賴清德表示，他也祈禱，這次地震的災情能降到最低，日本的朋友們都能平安。

賴清德說明，政府在第一時間已請日本台灣交流協會了解相關災情，並向日方表達願意提供必要協助，也請駐日代表處務必隨時掌握在日僑民與國人狀況，協助確保安全無虞。

賴清德補充，外交部也已指示駐大阪處持續注意地震及海嘯災害狀況，對轄區各僑團及留學生會、旅日觀光客部分，以及受困的國人必要的協助，「而同處地震帶的我們，也有責任為人民的安全做好一切的預防與準備」。