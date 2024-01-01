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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

分析／趙少康辭中廣、捐官邸強勢主導辯論　以攻代守狂轟民進黨

▲▼趙少康會後記者會秀中廣辭職書 副總統電視辯論會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲趙少康辭中廣董事可說是全場最大亮點。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨副總統候選人趙少康今在辯論會上鎖定民進黨狂轟濫炸，結論時更直指「賴清德、台獨、戰爭」三位一體才是災難，賴的信仰會讓台灣跟著陪葬。不過攻擊之餘，趙也出大招，在申論時當場簽下中廣董事長辭職書，更宣布當選後把副總統官邸轉做青年住宅，還首曝長輩遭中共迫害的傷心事，以此化解親中爭議。整場辯論趙少康攻勢凌厲，意圖為總統選戰最後一哩路加溫，希望催出侯康配的支持度。　

這場總統大選中，爭取青年票是趙少康所肩負的任務之一，趙不只日前登上年輕人間高討論度的的「賀瓏夜夜秀」，今更邀請賀瓏坐在海景第一排觀賞辯論會，成功先炒熱一波話題。此外，趙也深諳媒體胃口，進場時就先手拿《以民主之名的獨裁》猛轟蔡英文，用行動傳達政治意涵，舉手投足都吸引媒體目光。

趙少康今排第三位申論，其兩位對手蕭美琴與吳欣盈，不僅都是女性，今天也都身體微恙，外界因此好奇，趙會否收斂火力？不過，趙未因對手是女性就改變大砲本色，頻頻鎖定民進黨施政狂轟濫炸，「如果他們執政這麼好，怎麼還會有65%的人要下架民進黨？」過程中，趙也質疑蕭曾對美國效忠，以及碩士學歷為何被美媒指為學士學歷？

針對民進黨總統候選人賴清德，趙少康則劍指其萬里老家爭議，「我一直等賴清德（捐老家），等啊等，望穿秋水等不到耶！」不只如此，趙還進一步深挖，稱國安單位派20幾人駐守萬里老家附近，粗估耗費公帑7千萬，「賴清德說清楚，這是不是貪瀆？」而談到貪瀆，趙更爆料，扁政府時代藥政處長王惠珀稱曾遭受賴施壓關說，要賴公開講明白。

正所謂「攻擊是最佳的防禦」，趙少康今天幾乎9成時間都對民進黨輸出火力，就連面對質疑都「以攻代守」，例如蕭美琴質疑核能政策不負責任，趙就反攻綠營能源政策無法達到淨零碳排；也如面對蕭質疑「憲政危機」，趙亦舉賴清德稱「中華民國憲法是災難」，反批賴蕭配才會造成「憲政危機」。而趙的攻勢亦明顯衝著民進黨而來，多數時間都嚴守「打綠不打白」的總體戰略，卻也遭吳欣盈譏諷「不要把我當成空氣」。

攻擊之餘，趙少康亦善用全國關注機會，果斷處理中廣董座爭議，只見他當場簽下辭職書，秀在全國觀眾面前；趙也公開承諾，當選副總統之後，薪水通通不要、福利通通不要、仁愛路副總統官邸也不要住，拿出來做青年住宅，水電費他來出，八分鐘申論時間重頭到尾吸引住所有人目光。

關於兩岸立場遭到抹紅，趙少康則首度透露自己祖父遭中共逼迫在獄中上吊自盡、外祖父遭中共槍斃、父親剿匪被中共抓了2次，「我們這樣的家庭，被說親中、賣台，民進黨在講什麼？」趙進一步強調，兩岸和平才是重點，而跟九二共識連結的憲法，才是一個中華民國的憲法。趙並反批，賴清德台獨才會是災難。

綜觀整場辯論會，趙少康從頭到尾散發出資深主持人及政治金童的功力，且身為副手，他得以毫無保留對民進黨強攻猛打，與主帥侯友宜的沉穩表現形成互補。此外，趙親自拆彈中廣、親中爭議，也不忘與空戰並行，力邀網紅主持人賀瓏到場，都成功吸引媒體目光，因此面對外界的高期待，趙的表現可說是攻守俱佳、符合預期。

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