侯友宜喊加入「新台灣政治改革運動」　柯文哲直言：製造棄保

▲2024總統大選電視辯論會，柯文哲會後記者會。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

國民黨總統候選人侯友宜30日在辯論會結論時，宣示要號召「新台灣政治改革運動」，需要所有有志之士共同一起拚，並表示，相信民眾黨候選人柯文哲也會扮演重要的角色。對此，柯文哲會後受訪時說，這場選舉到現在為止，國民黨的策略很清楚，「就是要一直把侯友宜的民調拉高，然後變成藍綠對抗，邊緣化柯文哲製造棄保」。

「其實我今天問他的題目都是基本題目，他也是要回答，為什麼中國這麼支持他？」柯文哲指出，有看那影片的都知道，在大陸台商的委員會，趙少康的影片在那裡播，直接把競選帳戶在那裡顯示，「大家都知道，沒有國台辦授意，哪個台商敢做這種事？」

柯文哲還說，竟然中國共產黨要派人在台灣替侯友宜做假民調、把他衝高，「這個也是一個很重要的題目，他也是要回答，所以我那時候問他說，為什麼中國這麼喜歡你？」

柯文哲認為，國家有國家必須要面對的問題，所以每次說面對問題、解決問題就好，不要求每個人都是聖人不會犯錯，「這也是賴清德處理違建最糟糕的地方」，其實違建台灣一大堆，問題是做為一個政治人物，你遇到了怎麼處理？

柯文哲直言，賴清德說一個再一個又一個的謊話，單單一個案子講了5、6個謊話，搞什麼鬼？這是一個很壞的示範，「我再講一遍我從來不認為每個人要當聖人，就是有問題改一改就好，認錯就好，了不起拆掉就好，怎麼會這樣拗來拗 去？這是很爛的示範」。