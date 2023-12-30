侯友宜溫情喊話柯要操作棄保？　賴清德：現在談藍白合多少人相信

▲民進黨總統候選人賴清德出席電視辯論會。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨總統候選人侯友宜今（30日）在辯論會上，宣示要號召「新台灣政治改革運動」，並邀請民眾黨總統候選人柯文哲扮演重要的角色，外界解讀是要操作棄保或重啟藍白合。對於媒體詢問，民進黨總統候選人賴清德則回應，此刻再談藍白合社會會有多少人相信？白紙黑字簽六點協議都可以不算。

賴清德於辯論會後接受媒體聯訪，他表示，侯友宜用「上個世代的政策」當政見，包含九二共識、重啟服貿、重啟核四都是如此，自己跟蕭美琴要帶領國家走向未來，蔡英文帶領全國人民共同努力，已經走出了新時代，充滿文化自信、國家尊嚴、擺脫經濟依賴中國的時代，也是政府負起更高責任，接起每個人的時代。

賴清德指出，侯友宜好像考試只準備考古題，表示沒有準備好，至於侯友宜、柯文哲提到的蔣經國、蔣渭水，他相信全國人民看得很清楚，他們的主張跟蔣經國、蔣渭水理念完全不合，「奉勸他們不要再消費蔣經國跟蔣渭水了」。

對於聯合報詢問，侯友宜結論向柯文哲溫情喊話，是否有重啟藍白合意味？賴清德回應，此刻再談藍白合，社會上會有多少人相信？白紙黑字簽六點協議都可以不算，「我們的責任跟使命就是，正副總統要贏、國會過半承擔起下個階段的責任」。

賴清德表示，不管前面三次公辦政見會或這次辯論，侯友宜發布多少假訊息？包括說2014年我去上海，他質疑我接受落地招待，另外還有很多，不必一一重複了，自己或民進黨從未抹黑國民黨，「反而侯友宜用很多錯假訊息對我做不實攻擊」。