賴清德口誤「中華民國帶來災難」　國民黨：賴才是人民最大災難

▲民進黨總統候選人賴清德出席電視辯論會。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

總統候選人辯論會30日下午登場，民進黨候選人賴清德在過程中不慎口誤「把中華民國當作是兩岸的護國神山，這到底是要促進和平？還是要給台灣帶來災難？」國民黨對此指出，賴清德在今日的總統候選人電視辯論會中宣稱，「中華民國給台灣帶來災難」，是再一次認證賴清德的「台獨金孫」身份，這樣的論點不僅對不起台灣所有國民，更是將2300萬人民推向戰爭邊緣的最大導火線，「賴清德才是全國人民最大的災難」。

電視辯論會媒體提問階段，《中國時報》執行副總編輯周慧如問3位總統候選人，認不認同中華民國憲法？賴清德說，中華人民國共和國自始不同意中華民國的存在，中國在國際上的3階段論講得很清楚，世界只有一個中國，兩岸同屬一中，唯一代表中國的合法政府就是中華人民共和國的政府。「今天在國內把中華民國（憲法）當作是兩岸的護國神山，這到底是要促進和平，還是要給台灣帶來災難？大家要去思考」。

國民黨強調，賴清德為了選舉利益，不惜抹黑國民黨，抹黑中華民國，除了負面選舉，完全拿不出具體的治國方針，這次賴清德在電視辯論會中明確說出「把中華民國當作是兩岸的護國神山，這到底是促進和平，還是給台灣帶來災難」，從語意可以得知，賴清德已經不是失言，而是明指中華民國帶來災難，台獨思想一覽無遺。

國民黨要求賴清德向全國2300萬人民道歉，因為大家都是中華民國國民，也當然包括賴清德，一位把中華民國視為災難的總統候選人，相信在人民心中已經失去參選正當性，如果賴當選，必將拋棄中華民國，賴清德會給台灣帶來災難，絕對不是守護台灣的中華民國。