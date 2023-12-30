指賴清德2句失言最大失誤　柯文哲：AIT應會打電話去問

記者陳家祥／台北報導

總統候選人辯論會30日下午登場，民進黨候選人賴清德在過程中不慎口誤「把中華民國當作是兩岸的護國神山，這到底是要促進和平？還是要給台灣帶來災難？」對此，民眾黨候選人柯文哲直言，賴今天最大失誤就是這2句失言，這種所謂重要議題，怎麼好像沒有準備，後來講得亂七八糟。

▲2024總統大選電視辯論會，柯文哲會後記者會。（圖／記者李毓康攝）



柯說，可以輕鬆的時候輕鬆，但涉及這種國家定位要非常小心，「我在台上就跟他講，晚上綠媒的名嘴都很忙，怎麼替你拗這句話？中華民國做兩岸的護國神山，是帶來和平還是災難？」

「他說兩岸互不隸屬就是台獨，到底是有沒有讀書？什麼是危險題目要怎麼回答？」柯文哲說，單單這2句話今天晚上就軒然大波了，賴清德一定要出來解釋，還說他認為很快AIT就打電話去問賴這句話什麼意思。

另外，關於賴清德在發言時，將過去自稱的「務實台獨工作者」拿掉台獨，變務實工作者？柯文哲說，這題目已經問2個月，賴的幕僚是在幹什麼？賴好歹跟幕僚討論一下。

「為什麼我要一直問這題？不管誰當總統，這都是要嚴肅面對的問題。」柯文哲說，在美中之間怎麼取得平衡，讓台灣可以平安度過，這是很嚴重的事情。

柯文哲表示，賴清德今天最大問題是，柯文哲都問2個月了、還每天問，賴好歹要準備一下，「這等於是我在替美國中國在問你，你怎麼會沒有準備？我覺得這是，引用黃國昌的話，太離譜了」。