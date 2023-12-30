快訊／賴清德：依照中共定義　侯柯唸「國立」大學也是台獨

▲民進黨總統候選人賴清德（中）出席電視辯論會後記者會。（圖／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈、杜冠霖／台北報導

民進黨總統候選人賴清德今（30日）下午出席電視辯論會後記者會，他再度重申「台獨」定義說，台灣的主權屬於2300萬人所有，不屬於中華人民共和國，中華民國台灣的前途，也只有2300萬人可以決定，並批評藍白對手侯友宜、柯文哲跟著中國定義台獨，但兩人都唸「國立」大學，依照中華人民共和國的定義，這也是台獨。

賴清德今天下午在電視辯論會後，循例出席記者會接受媒體提問，他說，不管是政見發表會或辯論會上，自己請教侯友宜、柯文哲，他們都實問虛答，「我問他們兩位，中華民國和中華人民共和國有沒有互相隸屬？他們沒有回答」，問他們兩位，到底要消滅中華民國的是民進黨還是共產黨？為什麼民進黨已經執政兩次，中華民國還是存在？為什麼接受共產黨「一個中國原則的九二共識」，或者是「兩岸一家親」？侯、柯都沒有回答。

賴清德表示，侯友宜與柯文哲不斷對自己進行批評，不管是在競選黨主席或者接受總統提名時，自己都講得非常清楚，「所謂台獨，其實是指台灣的主權屬於2300萬國人所有，不屬於中華人民共和國，中華民國也與中華人民共和國互不隸屬」。

賴清德表示，這個就是1999年民進黨「台灣前途決議文」的主張，但是很可惜，侯友宜與柯文哲跟著中國在定義台獨，「如果跟著中國在定義台獨的話，柯市長他唸國立台灣大學，國立也是台獨啊？侯市長是唸國立中央警察大學，這中央跟國立，通通都是台獨啊？今天我們3個人競選總統，就中華人民共和國的定義，也是台獨欸？」

賴清德指出，所以他說，經過幾十年來的演變，台灣社會已經形成了共識了，「台灣的主權屬於2300萬人所有，不屬於中華人民共和國，中華民國台灣的前途，也只有2300萬人可以決定」，這個就是完整的論述。