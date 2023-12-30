直指三立提問違反辯論會規則　葉慶元：主辦方會前已協調只能問一題

▲侯友宜辯論會會後記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

唯一一場總統候選人電視辯論會30日下午落幕。會後國民黨總統候選人侯友宜率國民黨主席朱立倫、國民黨智庫執行長柯志恩及律師葉慶元開記者會。葉慶元指出，辯論會前，主辦方跟各方特別協調，各媒體只能問一個問題，但三立的提問人問了非常多問題，完全違反電視辯論會規則，希望副總統辯論會不會再發生。

在辯論會會後記者會上，葉慶元發言時，以法律面反駁賴清德辯論會上的論述。葉說，賴清德提到民進黨新潮流大老吳乃仁有在審（指台糖壽地弊案），似乎意思是說吳是冤枉的，但該案判決很清楚，賴是在迴避吳背信罪被判刑9個月確定；賴要回答，曾說吳有罪就退出政壇，如今吳有罪確定 ，為何沒退出？

對於賴清德說疫苗採購相關案子已簽結，葉慶元說，賴的意思是沒有不法，但所謂簽結是行政簽結，是指現在沒調查完畢，查到現在，先簽結結案；但疫苗相關案根本就沒有調查，國民黨提案指控涉嫌貪瀆，他身為告訴代理人，一次都沒有被傳去問過話，這不是查無實證，是沒有查，直接簽結。民進黨濫用檢調影響力，不去調查民進黨貪瀆案，反過來大言不慚說沒有涉嫌貪圖，離事實太遠。

有關廢死問題，葉慶元指出，賴清德跟民進黨在閃躲；2020年民進黨頒布執行死刑規則，只要死刑有申請再審或提出非常上訴，就不能執行死刑，因此賴是刻意迴避民進黨不執死刑的問題。至於賴提到中華民國是用憲法增修條文，這是完全錯誤說法，也是誤導，目前憲法增修條文只是凍結本文一部份規定，中華民國目前憲政運作，還是依照中華民國憲法在運行，如同侯友宜質疑賴，要嘛不要選中華民國總統，要嘛不要一邊選總統，一邊說憲法不適用，完全偏離現實。

另外，葉慶元也提及，辯論會前，主辦方跟各方特別協調，各媒體只能問一個問題，但三立的提問人問了非常多問題，完全違反電視辯論會規則，希望副總統辯論會不會再發生。

稍早辯論會中，三立電視資深主持人呂惠敏提問，中國國家主席習近平在「告台灣同胞書」當中定義九二共識，是兩岸同屬一中，共同努力謀求國家統一；請問侯友宜，您的九二共識也是謀求兩岸同一了嗎？不要再講憲法了喔！前總統馬英九選總統提出不統、不獨、不武，現在沒有聽到您反對統一。

呂惠敏也問，同樣問題也要請教柯文哲，您提到五個互相，說要在互相諒解下，找出彼此可以接受的框架跟，中國框架是蠻清楚的，但選民至今不清楚您的框架跟具體方案是什麼？您說兩岸一家親，那麼戶長是誰？賴清德滿不滿意兩岸現狀，您說要約習吃小吃，人家已讀不回，您如避免台灣成為火藥庫？再請教三位，對台灣主權威脅最大的哪個國家？