比特王PK大安區立委　羅智強：進入國會後一定要求依法執行死刑

▲國民黨台北市大安區立委候選人羅智強。（圖／羅智強競選辦公室提供）

政治中心／台北報導

2024大選即將進入最後兩週倒數階段，在立委單一席次的競爭中，藍綠對決的氛圍愈加濃厚，候選人的主張與政見也備受關注。對於網路節目「比特王出任務」在社群頻道中詢問網友對於「死刑」與「廢死」會怎麼選擇？國民黨台北市大安區立委候選人羅智強在受訪時表示，他進入國會後一定會要求依法執行死刑。

羅智強表示，這次總統大選，三方候選人不斷地提出政策，互有主張和攻防，但有一個議題，民進黨總統候選人賴清德從頭到尾都不敢吭聲，那就是對於「死刑」的態度。

羅智強在臉書上也發文指出，國民黨總統候選人侯友宜說，死刑是正義的最後一道防線，過去辦案過程中，很多犯人只是表面懺悔，內心卻只想逃死，未來若擔任總統，一定會依法恢復執行。民眾黨總統候選人柯文哲總統候選人也說，他當選就執行死刑，不喜歡法律訂在那裡只給大家參考

羅智強認為，如果要廢除死刑，一定要有終身監禁的配套措施，有無數凶殘丶冷血的死刑犯，在獄中等待執行，被害家屬期待一個公道卻遲遲等不到兇手伏法，遲來的正義還算什麼正義？

羅智強表示，賴清德不敢對死刑議題表態，反而在大安區提名了一位「廢死大將軍」- 前廢死聯盟法務主任的苗博雅，國民黨市議員楊植斗要求民進黨及苗博雅，把廢死的態度講清楚，別用模糊不清的手段來騙票，至今，民進黨和苗博雅一聲都不敢吭。既然苗博雅已經決定了對死刑的態度立場，那麼大安區支持依法執行死刑的民意，就由羅智強來為大家伸張，「我進國會，一定要求依法執行死刑，把遲來的公平正義還給被害人」。