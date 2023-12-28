選前催票！黃捷出動「婆媽吸票機」　邀來王彩樺合體掃市場

▲黃捷出動「婆媽吸票機」，邀來王彩樺合體掃市場。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市第六選區民進黨立委候選人黃捷，今（28）日在臉書發出預告文，在明天早上將和「保庇天后」王彩樺一起掃街，貼文寫：「彩樺姐特別到高雄為我加油，就是要呼籲鄉親集中選票、全力守住黃捷這席」，並歡迎大家一起來跟彩樺姐握手、合照，以及可以熱情餵食。」

黃捷表示，上次在「這個世代」專場與王彩樺合體跳「保庇舞」後，地方鄉親就一直希望能看到王彩樺本人來站台，她也特別邀請王彩樺再度合體，感謝她拍戲的百忙間能抽空來高雄為她加油打氣。

本月10日，在「這個世代」的專場中，壓軸節目則是王彩樺領唱電音神曲《保庇》，與黃捷、賴品妤、吳沛憶熱舞嗨翻全場，不僅動作熟練，最後還被加碼喊「安可」。

▲黃捷邀來王彩樺合體掃市場。（圖／記者賴文萱翻攝）

王彩樺現場點名三位候選人來段solo，黃捷、吳沛憶、賴品妤毫不怯場，最後擺出女團合體照，留下經典畫面，也引發熱烈迴響。

這次黃捷再次邀請王彩樺來合體掃市場，希望透過「婆媽吸票機」在選前最後兩週催票，讓投票率能衝高，可迎向勝選。

預告發出後也收到許多支持者回饋：「一定要去合照！」、「超喜歡王彩樺」、「從小就看她節目長大」。