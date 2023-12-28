駁王鴻薇指控「傷害年輕人」　卓榮泰：林飛帆從未申請貸款

▲王鴻薇今天質疑卓榮泰找公股銀行幫候選人喬貸款。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

國民黨立委王鴻薇今（28日）指控，民進黨總統候選人賴清德競總全國總督導卓榮泰曾聯繫公股銀行幫忙，原擬參選立委的民進黨前副秘書長林飛帆更承認已撥款貸款。不過，卓榮泰駁斥指控說，「據向當事人查證，林飛帆從來沒有申請過任何貸款」；近來中國透過AI科技等技術，加深偽造片段，盼王增進辨別調查能力。

王鴻薇今天開記者會，出示一段合庫子公司合庫投信前董座林柏裕的錄音檔，顯示卓榮泰多次針對中山、北松山選區，聯繫公股銀行幫忙，包括立委補選時的候選人吳怡農，而原2024立委參選人林飛帆更直接承認合庫已經撥款貸款。王鴻薇說，難道卓榮泰把公股行庫當民進黨候選人提款機？她會請律師向地檢署提告。

對於王鴻薇指控，卓榮泰發出聲明表示，王鴻薇為了挽救選情，再度惡意攀咬，並將髒水噴向年輕從政者，真是遺憾。

卓榮泰提出3點聲明：第一，王鴻薇對自己指控皆非事實，完全沒有自己的談話與第三方的查證，嚴重缺乏基本驗證查能力，真不知如何擔任民意代表；第二，據向當事人查證，林飛帆從來沒有申請過任何貸款；第三，近來中國共產黨透過AI科技等技術，加深偽造片段，介入台灣選舉，盼王鴻薇增進辨別調查能力，否則容易成為中共介選的利用棋子，今日傷害年輕人，他日傷害台灣國家安全。