工讀生街邊發糖果遭咆哮恐嚇　她揭黃捷「假面甜心真面目」

▲國民黨今（28）日召開「黃捷教唆助理違法搜查？囂張至極恐涉強制罪！」記者會。（圖／國民黨文傳會提供）



記者崔至雲／台北報導

國民黨今（28）日召開「黃捷教唆助理違法搜查？囂張至極恐涉強制罪！」記者會，高雄市立委候選人陳美雅質疑民進黨立委候選人黃捷跟助理，在平安夜當天公然恐嚇國民黨在人行道旁發糖的工讀生，還搶走工讀生放送的小袋子並察看內部，而黃捷本人就在一旁冷眼觀看。此舉涉及違反刑法上的強制罪，呼籲警方主動偵辦，還工讀生公道，高雄市長陳其邁更應該嚴肅看待。

「揭開黃捷假面甜心的真面目！」陳美雅與當天的工讀生今日北上召開記者會，國民黨新北市立委候選人林國春、國民黨副發言人賴苡任陪同出席。記者會中除了播放影片呈現黃捷跟助理態度蠻橫、涉及違法搜查，陳美雅更質疑，幾乎同時同地，黃捷的助理身穿有號次的競選背心發放文宣，陳美雅的工作人員則在現場發糖果，卻遭無理蠻橫的對待，陳美雅痛批「難道這是綠能你不能嗎？」

警界出身的林國春表示，有公權力的員警要依法行政，否則就是違法盤查，一般的民眾沒有正當理由模仿員警的行為，也是違法的。黃捷在現場又是現任議員，對法律應有一定認知，卻仗著人多，對其他陣營的工作人員為所欲為，未來若真的當上立委還得了，希望大家張大眼睛檢驗這等不適任的候選人。

林國春強調，影片中遭無理對待的工讀生，心理上會有很大的陰影，建議警方主動偵辦後馬上傳喚，讓地檢署還工讀生一個公道。期盼高雄市警察局長馬上行動，高雄市長陳其邁更要認真對待此案。

陳美雅強調，黃捷可以假，但不可以違法。事情發生迄今兩三天，黃捷持續神隱閃躲，民進黨從上到下也假裝看不到。平安夜當晚她的陣營在街頭發送給小朋友糖果，但是突然一群人衝過來咆哮恐嚇，態度囂張，一位疑似是黃捷的工作人員更出手搶走工讀生手上的袋子甚至檢查內部，台灣有史以來沒聽過這麼囂張的事情，權力讓一個人如此腐化，完全視法律為無物。

陳美雅表示，她的工作人員在人行道上發糖果，卻遭黃捷與助理任意攔阻去向，都有影片為證，絕非看圖說故事，更不是綠營所言找演員扮演，黃捷本人就在影片中。黃捷與助理感覺像土霸王，把高雄的人行道當成你家，她要給予強烈譴責。

記者會中另播放受害工讀生視角的影片，呈現黃捷及助理的惡形惡狀。人在現場的工讀生說，平安夜想給孩子們一個驚喜，所以去文化中心門口的人行道上發送糖果，突然間黃捷大隊人馬出現，指著他們咆哮怒罵，還說他們違法，「我們當下其實真的很害怕，也不曉得他到底是要對我們怎麼樣」。

陳美雅指出，包括賴清德的違建、黃捷的強制罪，在民進黨的眼中都視而不見，真的是民進黨黨證無敵？當初黃捷罵韓國瑜請假，說高雄沒市長，如今陳其邁請假為了輔選黃捷，是多麼諷刺的打臉回力鏢！黃捷對於公然違法的行為，迄今沒有一聲道歉，人民不需要這種視法律為無物的候選人。陳其邁則是偏袒加害者，居然用市長的身份為黃捷袒護，硬說是市民栽贓抹黑的行為，沒有為被害市民說句公道話，陳其邁也應該對此出面道歉。

