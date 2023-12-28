快訊／黃國昌赴監院檢舉賴清德萬里老宅　被扔「太陽花」罵背棄理念

記者杜冠霖／台北報導

民眾黨不分區立委提名人黃國昌指控民進黨總統候選人賴清德萬里老宅並未依法申報，今（28日）更號召人馬至監察院外面陳抗、遞交檢舉函，而台灣基進黨也到場PK，批評黃國昌背棄太陽花運動理念、只求官位不論是非，隨後丟擲數朵太陽花，黃則透過麥克風喊話「回去開自己的記者會」、「別來鬧場」，場面一片混亂。

▲黃國昌赴監察院被丟太陽花。（圖／台灣基進提供）



黃國昌今號召民眾赴監察院抗議、遞交檢舉函並召開「賴清德明顯違法、監察院別再包庇」記者會。黃國昌激動批評賴清德違法亂紀，但演講到一半，台灣基進黨主席王興煥率領不分區立委候選人到場抗議，更朝著黃國昌丟太陽花，痛批黃國昌背棄太陽花運動。

現場狀況一陣混亂，黃國昌對抗議者喊話，「回去開自己的記者會」、「別來鬧場」。基進黨則丟擲數朵太陽花，痛批黃國昌背棄太陽花運動，後被現場負責維安的警方拉開，避免近一步衝突。

基進黨不分區提名人史惟筑表示，黃國昌為了謀求官位加入民眾黨，卻不問是非，替柯文哲抬轎、擦脂抹粉。吳欣盈擔任立委時就已經直接表態支持ECFA，而柯文哲更在國政白皮書內直接提到要重啟服貿，黃國昌做為太陽花運動的最大受益者，不但沒有表態，更是自身投入民眾黨替ECFA、重啟服貿背書。

基進黨不分區提名人楊佩樺也批評，黃國昌過去大談公平正義、居住正義，想不到現在竟然還要幫柯文哲處理那個變成停車場的農地。特定農業區的地舖上柏油後基本上就已經不堪使用，再多的補償也沒有用。而黃國昌與柯文哲也都沒有交代，為什麼對於都市計畫如此了解？

楊佩樺質疑，相較一般人不熟悉的特農地養地投資，柯文哲與土地開發商到底有什麼密切的關係？黃國昌今天到監察院檢舉賴清德，想要遮掩柯文哲的農地爭議，也掩蓋不了柯文哲炒地皮、背棄居住正義的事實。

▼黃國昌號召志工赴監察院抗議。（圖／記者屠惠剛攝）

