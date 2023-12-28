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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

王鴻薇疑卓榮泰幫喬貸款助選　林飛帆喊提告轟：選舉選到瘋狂！

▲林飛帆宣布退選記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲林飛帆。（圖／記者林敬旻攝）

記者詹宜庭／台北報導

國民黨立委王鴻薇28日召開記者會，公布合庫子公司合庫投信前董座林柏裕的錄音檔，指控民進黨總統候選人賴清德競總全國總督導卓榮泰曾找人幫原2024立委參選人林飛帆喬貸款。對此，民進黨前副秘書長林飛帆澄清，他人生至今，不僅沒有貸過款，更沒有向任何公股行庫貸過款，痛批王鴻薇選舉選到瘋狂，誣指他透過卓榮泰向公股行庫貸款，喊話「本人今日就會提告！」

王鴻薇今日舉辦「信賴金融喬貸款?！再曝卓榮泰找公股銀行幫候選人『喬貸款』籲檢調徹查！」記者會，會中公布合庫子公司合庫投信前董座林柏裕的錄音檔，指控卓榮泰多次針對中山、北松山選區，聯繫公股銀行幫忙，包括立委補選時的候選人吳怡農，而原2024立委參選人林飛帆更直接承認合庫已經撥款貸款。

王鴻薇表示，林柏裕的錄音檔內容證實卓榮泰有找林柏裕喬貸款，包括吳怡農、林飛帆，而林也提到之前有幫兩位台北市議員（指陸委會副主委梁文傑與僑委會副委員長阮昭雄），質疑「卓榮泰還敢說自己沒跟公股行庫高層，幫特定候選人喬貸款嗎？」

對於王鴻薇指控，林飛帆今日在臉書發文怒批，王鴻薇選舉選到瘋狂，誣指他透過卓榮泰向公股行庫貸款，喊話「本人絕對提告！我人生至今，不僅沒有貸過款，更沒有向任何公股行庫貸過款。王鴻薇的抹黑，不僅毫無根據、不經查證，而且是惡意中傷，這樣的選舉歪風，我不會姑息，今日就會提告。」

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