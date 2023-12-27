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看大陸旅遊節目心動「一生必去嗎？」　過來人點頭：風景不輸歐洲

▲▼西藏。（圖／記者黃泊川攝）

▲西藏。（圖／記者黃泊川攝）

記者施怡妏／綜合報導

由於國旅價格相當昂貴，不少民眾會選擇出國旅遊，但有網友指出，大陸的名勝古蹟赫赫有名，看了很多電視節目的報導，大陸的人文風景很值得親自走訪，好奇大陸是不是一生一定要去一次的地方？對此，網友點頭，「就景來說是真值得看」。

有網友在PTT發文，「大陸會值得一生一定要去旅遊一次嗎？」看電視節目報導，中國大陸的風景都很漂亮，美得像是一幅畫，但是他沒有去過，不知道實際看到是不是也如此壯觀，「大陸超級大的，很多地方可以去，人生中該去大陸玩玩看嗎？」

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對此，網友認為值得，「有些地質景觀確實滿屌的，台灣也不差，但規劃比台灣完善」、「很值得，大景點多，語言又通」、「中國確實是很壯闊」、「去大景點不會後悔」、「我媽說九寨溝那類的很美，必看」、「去過雲南大理，很值得」、「西北和雲南還不錯」、「新疆可以去看看，有些地形地貌罕見」、「其實蠻值得去對岸看看的，尤其是上海外灘」、「西藏必去…真的美到令人屏息」、「中國風景區有些真的不輸歐洲阿」。

▲▼新疆塔縣盤山公路，相當驚險，也是許多自駕者心中的熱門路段。（圖／網友提供）

▲新疆塔縣盤山公路。（圖／資料照）

其中，不少過來人指出，如果要去大陸旅遊的話最好是跟團，「絕對值得，但要選好團」、「感覺住的地方不好找，跟團應該比較好」、「自助超級不方便，可能跟團比較好」、「那些風景會想去看看，但是交通很累，最好是跟團」。

事實上，根據「交通部觀光局」今年1月至10月統計資料，台灣人出國目的地，第一名是日本，有342萬人，第二名就是中國大陸，有139萬人，可見疫情解封後，國人旅遊地點第二選擇就是大陸。此外，第三名是韓國，79萬人，第四名是越南，67萬人，第五名則是泰國，63萬人。

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