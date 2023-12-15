快訊／中國認定台灣貿易壁壘　經貿辦「完全不符事實」籲停止政治操作

▲中國認定台灣對中貿易往來存在貿易壁壘問題，經貿辦強調，「完全不符事實」，呼籲停止政治操作。（圖／資料照）



記者陳家祥／台北報導

中國商務部今年4月對台展開貿易壁壘調查，本來調查期限截止日期為2024年1月12日，15日突公告截至11月底的調查結果，認定台灣對大陸貿易限制措施「構成貿易壁壘」。對此，行政院經貿辦回應，此舉已違反WTO相關機制與規範，也完全不符合事實，「我方絕不接受，也呼籲中方立即停止政治操作」。

經貿辦重申，兩岸同屬WTO會員，相關貿易問題均可依WTO機制與相關規範有效處理。若中方有誠意，雙方隨時可依循WTO機制啟動協商，共同面對解決貿易的爭端。

大陸國台辦發言人朱鳳蓮表示，調查顯示，民進黨單方面限制大量大陸產品輸入，且禁止進口大陸產品範圍近年來呈現擴大趨勢，截至2023年11月底共對大陸2509項產品禁止進口。根據大陸相關規定，對台貿易壁壘調查最終調查結論為構成貿易壁壘。

朱鳳蓮稱，本次調查事實清晰，證據確實充分，調查結論客觀公正。民進黨對大陸採取貿易限制措施，不符合《海峽兩岸經濟合作框架協議》(ECFA）關於推動兩岸經濟關係正常化、制度化及自由化的要求，違反ECFA有關「逐步減少或取消雙方之間實質多數貨物貿易的關稅和非關稅壁壘」條款，損害了大陸相關產業和企業利益，同時也損害了台灣消費者利益。