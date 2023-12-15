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重啟鳳梨釋迦外銷登「陸」之門　改變升級外銷新「釋」野

▲▼ 。（圖／記者楊鈞典攝）

▲台東縣政府舉辦「台東鳳梨釋迦外銷封櫃記者會」。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲/台東報導

台東縣政府歷經638天的努力和改變，攜手農民及台東大學，同心協力重啟鳳梨釋迦外銷登「陸」之門，更拓展至鄰近亞洲多國。15日縣長饒慶鈴出席在台東地區農會外銷集貨場舉辦的「台東鳳梨釋迦外銷封櫃記者會」時，特別提到此次為首批直接進到終端市場零售超商通路的台東高品質鳳梨釋迦，期盼用最短時間新鮮呈現在消費者眼前。

饒慶鈴表示，110年9月20日面對中國大陸暫停台東鳳梨釋迦進口的難題，縣府積極尋求通路，也與國立台東大學合作，訂定台東鳳梨釋迦品質管理規範，避免有害生物二次污染問題。此外也辦理一系列培訓課程，培訓了530位作業人員，不斷精進及改善清潔場域空間，提高果品品質。繼6月份傳來的首波3家包裝廠和25個果園獲得註冊開放後，12月8日更盼來第2波通過名單喜訊，截至目前台東共有37家包裝廠、1288筆土地恢復輸陸。

▲▼ 。（圖／記者楊鈞典攝）

饒縣長提到，縣府首度與沃爾瑪集團合作，讓貨櫃抵達廈門口岸清關後，直接透過全程冷鏈運輸，分送至大陸各地的山姆會員店銷售，包括北京、上海、深圳、廣州等一線城市，並與全國性的華潤Ole高級連鎖超市、北京七鮮(京東集團)、北京盒馬(阿里巴巴集團)及上海City Super等代表性通路合作。希望以台東模式高品質的果物形象，直達終端消費者面前。

台東高品質果物的品牌形象，從產地種植採收、包裝廠集貨分級，清潔包裝、預冷保鮮，標準作業層層把關，建構農產品外銷「放諸四海皆準」的堅實基礎。未來不僅是大陸市場，鄰近的新加坡、馬來西亞、汶萊和香港都可品嘗到美味的台東鳳梨釋迦。近期更將由縣府率隊至新加坡連鎖超市推廣鳳梨釋迦，讓台東之光的甜美果實在國際舞台發光發熱。

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